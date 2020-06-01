Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Между Маском и главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным возникла заочная дискуссия.

Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут

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