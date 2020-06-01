Политика

РИА НовостиРИА НовостиСоловьев ответил на шутку Илона Маска про батут

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Между Маском и главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным возникла заочная дискуссия.
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Соловьев призвал не спешить с ответом на выпад Маска про батут

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Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут

РИА Новостивчера в 20:29
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У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
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«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
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