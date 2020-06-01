Политика
РИА НовостиСоловьев ответил на шутку Илона Маска про батут
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Между Маском и главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным возникла заочная дискуссия.
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Политика
Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с участниками рабочей группы по поправкам в Основной закон.
Ведомости 10:21
Энергетика
Россия в мае увеличила экспорт нефти в восточном направлении
Отгрузка нефти через морские порты упала на западном направлении - в Новороссийске до 1,15 млн тонн (в мае 2019 года - 3 млн тонн), в Приморске 2,7 млн тонн (в мае 2019 года - 4,6 млн тонн), в Усть-Луге 2,1 млн тонн (в мае 2019 года - 3,1 млн тонн).
Российская газета 11:00
Политика
Мишустин представит Путину план по восстановлению экономики
Подготовленный правительством общенациональный план восстановления российской экономики будет представлен президенту РФ Владимиру Путину.
iReactor 05:46
Политика
Зеленский призвал не втягивать Украину в президентскую кампанию в США
Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня в интервью британской газете The Telegraph, которое прошло по Skype, призвал не втягивать Киев в американскую президентскую кампанию, а также опроверг свою причастность к появлению записи разговора экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Известия 07:33
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Общество
Путин поздравил омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка
Моя Москва.онлайн 07:58
Происшествия
Стала известна судьба выпавшей из окна подполковника МВД
Стала известна судьба выпавшей из окна московской больницы и работавшей экспертом-криминалистом подполковника МВД.
Lenta.ru 10:25
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС 30 мая в 18:56
Футбол
Футболисты «Ливерпуля» встали на колено в память об убитом Флойде
Футболисты "Ливерпуля" во время тренировки почтили память погибшего в США Джорджа Флойда.
Pravda.Ru 11:01
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Известия вчера в 22:48
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Кино
Сериал «Черная лестница» стартует 1 июня на НТВ
Вадиму нравится смелость нового знакомого, и он решает открыть свое детективное агентство.
Комсомольская правда 01:26
Общество
Илон Маск ответил Рогозину по-русски
РИА Новости вчера в 14:45
Общество
McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник.
РИА Новости 09:46
Армия и оружие
Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года
Сотрудники агентства Defense Express обнародовали план развития военной авиации Украины до 2035 года, его уже утвердил Военсовет ВС государства.
Актуальные Новости вчера в 07:44
Общество
Минфин предложил засекретить закупки Росгвардии, ФСО и «Роскосмоса»
Министерство финансов предложило внести Росгвардию, ФСО и «Роскосмос» в перечень организаций, которые могут не раскрывать данные о своих закупках.
Новая газета 09:31
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма
«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
Известия 06:30
Футбол
Глушаков прокомментировал информацию о своем возвращении в «Спартак»
Bookmaker-ratings.ru 30 мая в 10:12
Здоровье
Мать больной девочки пригрозила главе Свердловской области судом
В Свердловской области мать больной 12-летней девочки пригрозила судом главе региона Евгению Куйвашеву.
Екатеринбург в эфире 04:58
Общество
В Пензенской области объявлен первый этап снятия ограничений
В Пензенской области с 1 июня осуществляется переход на первый этап снятия ограничений.
Пенза-Обзор 08:29
Футбол
Сегодня «Лейпциг» приедет в гости к «Кёльну»
Коэффициент на победу гостей составляет 1,50, что говорит о высокой вероятности победы «Лейпцига» в этом матче.
ГЛАС.RU 03:47
Баскетбол
ЦСКА расстался с Михаилом Кулагиным
ЦСКА по завершении контракта расстался с защитником Михаилом Кулагиным.
Sports.ru 08:48
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
Игры
RPG во вселенной «Гарри Поттера» может выйти в 2021 году
CyberSport.ru вчера в 12:21
Политика
Лавров обсудил Сирию и Ливию с генсеком ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ситуацию в Сирии и Ливии.
Газета.Ru 10:57
Хоккей
СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»
Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обменял форварда Дмитрия Кагарлицкого в московское "Динамо", сообщается на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 09:54
Общество
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за урагана
Фото: nowcrimea.ru На Дону объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося урагана.
Rostov.ru 08:09