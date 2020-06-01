Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Между Маском и главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным возникла заочная дискуссия.

Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут

Политика Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия. 69

Общество В России захотели полностью запретить биткоин Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием. 7

Общество С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет. 118

Общество Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.

Авто Новое купе BMW 4-Series рассекретили до премьеры До официальной презентации нового купе BMW 4-Series остаются считанные часы, но Instagram-аккаунты автоклуба уже запестрели шпионскими снимками будущей двухдверки. 4

Авто Программы льготного автокредитования в России расширяют аудиторию Программы льготного автокредитования — "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" — становятся доступны более широкому кругу потребителей, предельная стоимости машины по ним увеличивается до 1,5 миллиона рублей, следует из сообщения Минпромторга РФ. 1

Общество В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина. 1

Политика Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам. 250

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.

Происшествия Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов Сбербанк заплатит миллион рублей тому, кто поможет поймать напавших на инкассаторов в Красноярске, сообщает пресс-центр Сибирского банка ПАО "Сбербанк".

Общество Ростуризм дал добро на открытие отелей в регионах Регионы с 1 июня могут самостоятельно принимать решения об открытии любых отелей.

Технологии «МегаФон» запустил тариф совместно с блогером Wylsacom "МегаФон" первым в мире запускает совместный тариф мобильного оператора и блогера.

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Происшествия Под Мурманском рухнул железнодорожный мост Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».

Футбол Минск - Слуцк: прогноз Александра Шовковского 1 июня 2020 Минск занимает 14 строчку в таблице по итогам 8 сыгранных встреч, а Слуцк, в свою очередь, на 5 месте дышит в спину лидерам чемпионата, которые в очных встречах за май месяц немного остудили пыл амбициозного коллектива.

Общество В Тульской области за сутки выявили 113 носителей коронавируса 113 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Тульской области за последние сутки, сообщили 1 июня в региональном оперативном штабе. 580

Наука Как новая коронавирусная инфекция влияет на нервную систему Коронавирусная инфекция нового типа поражает не только легкие, но и сердце, а также мозг с центральной нервной системой.

Общество Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину. 399

Здоровье Названа новая группа риска по коронавирусу Профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин заявил, что в группу риска по коронавирусу можно включить курящих и пьющих людей. 291

Технологии Глава Take-Two Interactive раскритиковал запуск Google Stadia Нью-Йорк, США, 1 июня 2020, 16:21 — REGNUM Глава Take-Two Interactive Штраусс Зельник заявил, что Google переоценила свою технологию, когда анонсировала сервис Stadia. 1

Политика Памфилова рекомендовала провести голосование по Конституции 1 июля Председатель центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рекомендовала провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля.