Общество
Газета.RuСоловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
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Я не имею ни малейшего представления, о чем говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин. Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством.
— Владимир Соловьев, российский журналистТелеканал 360° 06:15
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