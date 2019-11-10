Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.

Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

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