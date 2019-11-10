Общество
Газета.RuСоловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
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Максим Галкин заявил о цензуре на российском телевидении: «У нас советские времена вернулись»
БИЗНЕС Onlineвчера в 13:50
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Политика
Посол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше
Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в Польше.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ находится в тяжёлом состоянии
Подозреваемый в убийстве девушки историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Общество
В России создадут Альянс в сфере искусственного интеллекта
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК.
Общество
Диетолог рассказала, чем опасны мандарины
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила о желании расстаться с Евгением Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская заявила, что решила расстаться с супругом Евгением Плющенко.
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).
Шоу-бизнес
Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Экономика
Эстонский Danske Bank предлагал богатым россиянам спрятать состояние в золоте
Эстонский филиал Danske Bank в середине 2012 года предлагал богатым клиентам из России спрятать их состояние в золоте, пишет Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Общество
Всех белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили на волю
Специалисты выпустили на волю последних белух, которых содержали в бухте Средней в Приморье, сообщили в Тихоокеанском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Шоу-бизнес
Адвокат Заворотнюк прокомментировал ситуацию с ее долгами
Адвокат актрисы Анастасии Заворотнюк Виктор Пастернак прокомментировал сообщения о долгах актрисы за недвижимость.
Политика
В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана
В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.
Политика
Республиканцы вызвали Хантера Байдена на слушания по импичменту
Республиканцы в Палате представителей Конгресса США намерены пригласить сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена, Хантера Байдена, для допроса в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Футбол
Защитник «Локомотива» Игнатьев хочет остаться в клубе до конца карьеры
Защитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев хочет остаться в столичном клубе до конца карьеры.
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Единоборства
Макгрегор высмеял задушенного на турнире UFC брата Нурмагомедова
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter высмеял россиянина Абубакара Нурмагомедова за поражение на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
Общество
На острие прогресса: в чем состояла тактика Михаила Калашникова
Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Калашникова.
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.
Общество
Синоптик рассказал о переносе климатической зимы в Москве на месяц
Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, 10 ноября, откладывается до конца ноября.
Культура
Гагарина расплакалась и убежала из студии «Голоса»
После выступления на слепых прослушиваниях певца Дмитрия Клинаева, который пел песню Оскара Фельцмана на стихи Расула Гамзатова «Колыбельная», член жюри Полина Гагарина, которая не повернулась к выступающему (выступление Клинаева понравилось только Сергею Шнурову) высказалась о том, что знает, кто перед ней.
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
Происшествия
Минздрав прокомментировал случай с носилками на полу в орской больнице
Футбол
Левандовски побил рекорд Мюллера, державшийся почти 50 лет
Левандовски по итогам 11 матчей забил 16 мячей, что позволило ему превзойти рекорд Мюллера, установленный на старте сезона-1968/69.
Единоборства