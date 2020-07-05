Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСоловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Соловьев представил результаты экспертизы во время беседы с адвокатом семьи погибшего в ДТП водителя Александром Добровинским. Из документа следует, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, "которые произошли от Ефремова М. О.".
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Москва 2422:24

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Lenta.ru18:48

Соловьёв показал выводы экспертизы по делу Ефремова

News.ru19:34

Появились доказательства того, что Ефремов находился за рулем в момент ДТП

Телеканал 360°19:14

Соловьев обнародовал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Взгляд.ру19:07

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

РБК20:29

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

РИА Новости18:31
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Политика

Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США

RT на русском 22:16
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Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 21:19
Космос

Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»

Газета.Ru 20:56
Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 12:52
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Политика

Протестующие у Белого Дома после речи Трампа сожгли флаг США

Комсомольская правда 22:57
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Здоровье

Врачи рассказали, что ждет женщин без секса

Некоторые считают, что отсутствие секса опасно для здоровья женщины. Акушер-гинеколог Евгения Пекарева уверена, что все как раз наоборот.
Народные новости 09:42
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
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Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
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Здоровье

Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов.
РИА Новости 04:59
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Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru 18:30
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Политика

Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США

РИА Новости 20:24
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 10:00
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Экономика

В России усилят контроль над операциями с наличными

Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:35
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Общество

Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
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Происшествия

Из-за ливней на юго-западе Японии погибли 18 человек

На юго-западе Японии из-за ливней погибли 18 человек, семеро пропали без вести, один человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.
Российская газета 20:37
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Игры

Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа

Один из главных эксклюзивов для PlayStation 4 выйдет на компьютеры 7 августа. Игру можно будет купить за $49,99 (3500 тысяч рублей).
Piter.tv 13:40
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Общество

WSJ: дипломаты США покидают Саудовскую Аравию из-за коронавируса

Десятки дипломатов США вместе с семьями покидают Саудовскую Аравию из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в этой стране, сообщает The Wall Street Journal.
Коммерсантъ 13:14
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Политика

Бывший премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России

Бывший премьер-министр ДНР, председатель Совета министров ДНР и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России.
Lenta.ru 20:15
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Космос

Высота орбиты МКС была увеличена из-за обломков ступени «Протона»

В NASA заявили, что проведенная 3 июля внеплановая коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) имела целью уклонение от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты «Протон».
Известия 20:07
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Авто

Hyundai в России запустит продажу автомобилей без участия дилеров

Корейская компания Hyundai может запустить в России продажу автомобилей без участия дилеров.
Mockva.ru 20:31
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Общество

Вечеринка нарушивших запрет в разгар эпидемии россиян попала на видео

Lenta.ru 23:17
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Футбол

Чалов забил мяч за ЦСКА впервые за семь месяцев

Газета.Ru 23:27
Происшествия

Пациент московской больницы насмерть избил ходунками соседа по палате

Пациент одной из больниц на севере Москвы избил ходунками соседа по палате, мужчина умер.
РБК 14:38
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Политика

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Газета.Ru вчера в 13:33
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Происшествия

В Саратове обрушились перила моста через Глебучев овраг

В Саратове обвалилась часть ограждения моста через Глебучев овраг. Об этом сообщает корреспондент ИА "Взгляд-инфо" с места событий.
Взгляд-инфо 12:37
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Общество

Кадыров присутствовал на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

Газета.Ru 12:18
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Шоу-бизнес

Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН 10:19
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Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия вчера в 04:30
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Здоровье

За сутки в Свердловской области от коронавируса умерли 7 человек

Kursk.com вчера в 03:49
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Футбол

«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России

Московский "Спартак" на своем поле уступил "Тамбову" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 13:27
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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