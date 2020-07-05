Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСоловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Соловьев представил результаты экспертизы во время беседы с адвокатом семьи погибшего в ДТП водителя Александром Добровинским. Из документа следует, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, "которые произошли от Ефремова М. О.".
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Москва 24вчера в 22:24

Соловьев обнародовал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Взгляд.рувчера в 19:07

Соловьёв показал выводы экспертизы по делу Ефремова

News.ruвчера в 19:34

Появились доказательства того, что Ефремов находился за рулем в момент ДТП

Телеканал 360°вчера в 19:14

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

РБКвчера в 20:29

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Lenta.ruвчера в 18:48

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

РИА Новостивчера в 18:31
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Общество

Врач назвал самые опасные позы для сна

MOS.news 01:00
9
Общество

Протестующие в Балтиморе снесли памятник Колумбу

РБК 01:06
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Происшествия

Двенадцатый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе

Кемерово, 5 июля 2020, 07:53 — REGNUM Двенадцатый пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» скончался в Кемеровской области, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев на своем канале в Telegram.
REGNUM 00:53
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Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости 03 июля в 19:29
4,2K
Экономика

Экономист предсказал массовые банкротства россиян осенью

Селянин уверен, что два эти факта взаимосвязаны и приведут к волне банкротства россиян уже этой осенью.
MOS.news 00:22
10
Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
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Армия и оружие

Российские боевые корабли вооружат сухопутной гаубицей «Коалиция СВ»

По словам начальника ЦНИИ "Буревестник" Павла Ковалева, характеристики модуля "Коалиция СВ" дают возможность вооружения им не только сухопутных частей, но и кораблей ВМФ России.
Территория новостей 03 июля в 03:09
38
Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
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Происшествия

На задержанных в Пскове пикетчиков составили протоколы

Коммерсантъ вчера в 10:46
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Политика

Зеленский оценил встречу «нормандской четверки» в Берлине

Ранее в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» приблизила проведение следующего саммита лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине.
Известия вчера в 06:34
2
Политика

Лишенный сана опальный священник выступил с обращением

Lenta.ru вчера в 05:35
2
Политика

Сенатор объяснил право России предъявлять требования к Украине

Россия является единственной страной, которая имеет историческое право выдвигать требования к Украине.
Известия вчера в 18:03
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Футбол

Чалов забил мяч за ЦСКА впервые за семь месяцев

Газета.Ru вчера в 23:27
Армия и оружие

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Известия 00:14
1,5K
Здоровье

За сутки в Свердловской области от коронавируса умерли 7 человек

Kursk.com 03 июля в 03:49
1,3K
Экономика

Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:54
253
Футбол

«Шахтер» переиграл «Динамо» в матче чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в матче седьмого тура плей-офф чемпионов первенства Украины.
Газета.Ru вчера в 14:41
Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
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Игры

Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа

Один из главных эксклюзивов для PlayStation 4 выйдет на компьютеры 7 августа. Игру можно будет купить за $49,99 (3500 тысяч рублей).
Piter.tv вчера в 13:40
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
1,7K
Происшествия

В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека

Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.
РИА Новости вчера в 05:20
1
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
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Футбол

«Милан» разгромил «Лацио» в матче чемпионата Италии

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Лацио» принимал «Милан».
Чемпионат вчера в 17:37
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
6
Происшествия

В Саратовской области в сельском пруду утонула 12-летняя девочка

РИА Новости вчера в 16:14
1
Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
1,5K
Футбол

Судья Федотов: арбитр назначил выдуманный пенальти для «Спартака» в матче с «Тамбовом»

Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о решении главного судьи матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Тамбов» Владимира Москалёва поставить пенальти в ворота гостей.
RT на русском вчера в 13:18
1
Транспорт

В Воронежской области открылся платный участок трассы «Дон»

Торжественное открытие нового платного участка федеральной трассы М-4 "Дон" в обход села Лосева и города Павловска состоялось в субботу в Воронежской области.
Интерфакс вчера в 08:51
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Общество

Депутаты Мосгордумы готовят отмену пенсионной реформы

Автором инициативы об отмене пенсионной реформы стал депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.
Инвест-Форсайт 03 июля в 21:00
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Происшествия

Российский военный найден мертвым в Гюмри

В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
Вести.Ru вчера в 13:36
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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