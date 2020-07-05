Соловьев представил результаты экспертизы во время беседы с адвокатом семьи погибшего в ДТП водителя Александром Добровинским. Из документа следует, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, "которые произошли от Ефремова М. О.".

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Общество Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер «Делфи» Президент Украины Владимир Зеленский потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно "Делфи" с побережья Одессы, об этом шла речь во время его встречи с представителями судовладельца и местной власти.

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. 41

Армия и оружие Российские С-400 трижды испытали на американских F-22 и F-35 Речь идёт не только «стелс»-истребителях F-35, но и о куда более секретных F-22, которые как минимум трижды появлялись в радиусе обнаружения и поражения «Триумфов».

Футбол Широков призвал Тедеско наигрывать позиционные атаки Бывший полузащитник московского ЦСКА и петербургского "Зенита" Роман Широков призвал главного тренера столичного "Спартака" Доменико Тедеско наигрывать позиционные атаки.

Политика Трамп назвал свой вариант списка величайших американцев Президент США Дональд Трамп назвал свой вариант списка величайших американцев в ходе праздничной речи в День независимости страны.

Общество Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 157 тысяч По состоянию на 4 июля, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 674 515 человек, умерли 10 027 пациентов, выздоровели ― 446 879. 531

Экономика В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости. 1,4K

Футбол Соболев высказался о судьях после поражения «Спартака» от «Тамбова» Нападающий «Спартака» Александр Соболев отказался называть судейство Владимира Москалева главной причиной поражения от «Тамбова» (2:3) в матче 26 тура.

Общество Максим Фадеев раскрыл секрет похудения Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации. 23

Происшествия В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, погибла женщина Женщина скончалась в больнице из-за полученных травм после того, как ее сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, еще один человек серьезно пострадал, сообщает местная газета Seattle Times со ссылкой на медиков. 16

Политика В Хорватии стартовали парламентские выборы В Хорватии началось голосование на парламентских выборах, в которых участвуют 192 политических блока, партии и независимых кандидата.

Общество The Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times.