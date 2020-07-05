Происшествия
РИА НовостиСоловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Соловьев представил результаты экспертизы во время беседы с адвокатом семьи погибшего в ДТП водителя Александром Добровинским. Из документа следует, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, "которые произошли от Ефремова М. О.".
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Появились доказательства того, что Ефремов находился за рулем в момент ДТП
Телеканал 360°вчера в 19:14
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Политика
Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
Общество
Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер «Делфи»
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно "Делфи" с побережья Одессы, об этом шла речь во время его встречи с представителями судовладельца и местной власти.
РИА Новости вчера в 10:55
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Армия и оружие
Российские С-400 трижды испытали на американских F-22 и F-35
Речь идёт не только «стелс»-истребителях F-35, но и о куда более секретных F-22, которые как минимум трижды появлялись в радиусе обнаружения и поражения «Триумфов».
Avia.pro вчера в 20:01
Футбол
Широков призвал Тедеско наигрывать позиционные атаки
Бывший полузащитник московского ЦСКА и петербургского "Зенита" Роман Широков призвал главного тренера столичного "Спартака" Доменико Тедеско наигрывать позиционные атаки.
Газета.Ru 00:56
Политика
Трамп назвал свой вариант списка величайших американцев
Президент США Дональд Трамп назвал свой вариант списка величайших американцев в ходе праздничной речи в День независимости страны.
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила первый в 2020 году клип
Первый раз группа "Ленинград" распалась в 2008 году.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество
Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 157 тысяч
По состоянию на 4 июля, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 674 515 человек, умерли 10 027 пациентов, выздоровели ― 446 879.
Известия 02:30
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
Экономика
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости.
RT на русском вчера в 00:00
Происшествия
В Киеве в ходе драки со стрельбой ранения получили три человека
Массовая драка со стрельбой в центре Киева привела к ранению трех человек, 4 июля сообщает пресс-служба Национальной полиции столицы Украины.
ИА Красная Весна вчера в 06:18
Футбол
Соболев высказался о судьях после поражения «Спартака» от «Тамбова»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев отказался называть судейство Владимира Москалева главной причиной поражения от «Тамбова» (2:3) в матче 26 тура.
Спорт день за днем вчера в 14:57
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 июля
Бразилия находится на втором месте (1,5 млн), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (648 тыс.), на пятом — Перу (295 тыс.).
РБК 02:21
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
Общество
Максим Фадеев раскрыл секрет похудения
Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новости 03 июля в 07:09
Происшествия
В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, погибла женщина
Женщина скончалась в больнице из-за полученных травм после того, как ее сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, еще один человек серьезно пострадал, сообщает местная газета Seattle Times со ссылкой на медиков.
РИА Новости 01:11
Общество
Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова
Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
ФАН вчера в 17:49
Происшествия
В Саратовской области в сельском пруду утонула 12-летняя девочка
РИА Новости вчера в 16:14
Общество
Россиян предупредили об аномально жаркой погоде
Lenta.ru 01:54
Политика
В Хорватии стартовали парламентские выборы
В Хорватии началось голосование на парламентских выборах, в которых участвуют 192 политических блока, партии и независимых кандидата.
RT на русском 01:34
Общество
The Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет
В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times.
Газета.Ru 02:29
Происшествия
В Японии из-за наводнений и оползней погибли 16 человек
Токио, 5 июля 2020, 08:26 — REGNUM Число погибших на юго-западе Японии из-за наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями, увеличилось до 16 человек.
REGNUM 01:26
Здоровье
Более 200 южноуральцев за сутки выздоровели от коронавируса
Количество выздоровевших ковидных пациентов существенно превысило суточный прирост заболеваемости: накануне выписали из больниц 201 человека.
Эхо Москвы в Челябинске 02:19
Игры
Создана самая маленькая в мире складная игровая консоль
Создана самая маленькая в мире складная игровая консоль.
Ferra вчера в 08:59
Музыка
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
Новый клип певца Димы Билана в стиле TikTok за сутки набрал более 1,3 миллиона просмотров.
РЕН ТВ вчера в 19:13