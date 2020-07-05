Происшествия
ИзвестияСоловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
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Появились доказательства того, что Ефремов находился за рулем в момент ДТП
Телеканал 360°вчера в 19:14
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Общество
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.
Интерфакс 03:50
Происшествия
В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека
Несколько рабочих погибли в результате обрушения конструкций стены при строительных работах в городе Зуевка Кировской области.
РБК 05:30
Футбол
Семак назвал сильные стороны «Краснодара»
Заявление Семака приводит официальный сайт команды. Матч «Краснодар» – «Зенит» состоится в воскресенье, 5 июля и стартует в 20.30 мск.
ProstoProSport 05:32
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Экономика
Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры
В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:54
Происшествия
Просителя убежища из России убили в Австрии
Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 19:34
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Фигурное катание
Японский журнал включил Тутберидзе в список самых «токсичных» тренеров
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе попала в список самых "токсичных" специалистов по версии японского издания журнала Elle.
Газета.Ru 02:28
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей в Москве.
РБК 04:31
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
Армия и оружие
США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru 03:24
Космос
Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab завершился неудачей
РИА Новости вчера в 19:04
Космос
Испытания космического аппарата «Луна-25» завершат летом 2021 года
Первый космический аппарат современной России на спутнике Земли «Луна-25» будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НПО имени Лавочкина.
Аргументы и Факты 02:15
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Кино
Сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети
Видеосервис START показал сериал по мотивам фильма «Текст».
Что происходит 01:34
Здоровье
На Украине за сутки снова выросло число заболевших коронавирусом
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 46 763 случая коронавируса, 1212 летальных, 20 558 пациентов выздоровели.
Украина.ру 03 июля в 02:49
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Общество
В удостоверениях личности в Нидерландах уберут графу «пол»
Как отмечает министр, данным шагом правительство страны намерено «там, где это возможно, отказаться от необязательной регистрации пола», а граждане Нидерландов должны «создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности».
REGNUM 05:25
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
Кино
Звезда сериала «Во все тяжкие» станет частью крупной видеоигры
Экономика сегодня 02 июля в 13:23
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Футбол
Матч РПЛ между «Рубином» и «Оренбургом» состоится
Ограничений Роспотребнадзора для проведения матча 26-го тура чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и "Оренбургом" нет, игра состоится, сообщает оперштаб Российской премьер-лиги.
РИА Новости 05:33
Здоровье
Что известно о второй волне коронавируса и чем она опасна
Возвращение к мирной жизни: как московские больницы снова открываются для пациентов без COVID-19 По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заболеваемость коронавирусом в России снижается, но риск второй волны эпидемии осенью сохраняется.
Forbes 04:03
Происшествия
Более 20 человек погибли от ударов молний на севере Индии
За последние сутки по меньшей мере 23 человека погибли и 29 пострадали в результате ударов молний в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.
РБК 02:35
Футбол
Месси недоволен президентом «Барселоны»
Газета.Ru 04:57
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06