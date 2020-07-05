Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым в эфире передачи «СоловьевLIVE». Запись опубликована на YouTube. Согласно результатам экспертизы МВД, на водительской подушке безопасности автомобиля артиста были найдены следы его ДНК.

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

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