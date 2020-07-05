Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСоловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым в эфире передачи «СоловьевLIVE». Запись опубликована на YouTube. Согласно результатам экспертизы МВД, на водительской подушке безопасности автомобиля артиста были найдены следы его ДНК.
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

РБК20:29

Соловьев представил результаты экспертизы МВД по делу о ДТП с Ефремовым

ФедералПресс20:05

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

РИА Новости18:31

Соловьев обнародовал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Lenta.ru18:48

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Телеканал 360°19:14

Соловьев заявил, что Ефремов был за рулем в момент аварии

URA.Ru14:10
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