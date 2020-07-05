Происшествия
Lenta.ruСоловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым в эфире передачи «СоловьевLIVE». Запись опубликована на YouTube. Согласно результатам экспертизы МВД, на водительской подушке безопасности автомобиля артиста были найдены следы его ДНК.
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Кино
Генри Кавилл опроверг слухи о своем возвращении к роли Супермена
CT news вчера в 14:51
Политика
Бывший премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России
Бывший премьер-министр ДНР, председатель Совета министров ДНР и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России.
Lenta.ru 20:15
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru 18:30
Происшествия
На юго-западе Японии из-за ливней погибли 18 человек
По последним данным, свыше 200 тыс. человек получили рекомендации или указание к эвакуации в префектурах Кумамото и Кагосима, где в некоторых районах продолжает действовать максимальный - пятый - уровень опасности, который подразумевает, что существует непосредственная угроза для жизни людей.
ТАСС 19:18
Космос
Китай успешно вывел на орбиту спутник Shiyan-6
КНР успешно вывела 5 июля на орбиту спутник Shiyan-6 для тестирования космического оборудования и изучения околоземного космического пространства, говорится в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.
Московский Комсомолец 21:58
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР.
Live24 вчера в 05:45
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В сети появились изображения нового внедорожника от УАЗ.
Evo-rus.com 11:47
Энергетика
Транзит газа через Украину сократился на 45%
Транзит газа через украинскую газотранспортную систему в первой половине 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 45% и составил 24,9 млрд кубометров, сообщил Оператор ГТС Украины.
iReactor вчера в 05:56
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27a. Изменили два предмета
29 июня в Dota 2 вышел патч 7.27. В нём изменили ряд предметов и переработали выбор героев в All Pick и Captain’s Mode.
Dota2.ru 17:40
Политика
МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
Религия
Церковный суд лишил сана захватившего монастырь священника
В епархии надеются, что это случится уже сегодня. Священник много лет контролировал Среднеуральский женский монастырь.
Столица С вчера в 10:26
Кино
Мини-сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети
Премьера расширенной версии киноленты «Текст» с актером Александром Петровым в главной роли состоялась 3 июля.
iReactor 12:47
Шоу-бизнес
Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com 11:22
Политика
Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина
Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вести.Ru 06:35
Игры
Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа
Один из главных эксклюзивов для PlayStation 4 выйдет на компьютеры 7 августа. Игру можно будет купить за $49,99 (3500 тысяч рублей).
Piter.tv 13:40
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН 10:19
Общество
ВОЗ остановила испытания нескольких препаратов от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания гидроксихлорохина, а также комбинацию препаратов лопинавир и ритонавир в качестве лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 15:55
Транспорт
В Воронежской области открыли платный участок трассы «Дон»
В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
Обозреватель Врн 11:43
Политика
Производитель опроверг связь мороженого «Радуга» с ЛГБТ
Никакой связи не вижу между нашим радостным мороженым и флагом ЛГБТ.
Евразия Daily вчера в 18:04
Спорт
ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов
CT news вчера в 03:49
Армия и оружие
В Украине прошли испытания турецкого беспилотника Bayraktar ТВ2
На территории Украины местными военными силами были проведены испытания турецкого Bayraktar ТВ2.
Актуальные Новости 07:23
Кино
В США снимут сериал по мотивам фильма «День сурка»
Профиль вчера в 05:54
Происшествия
В Иркутской области останки умерших бросили на берегу реки
Версия.Инфо 09:21
Космос
Запуск ракеты Electron в Новой Зеландии завершился неудачей
Запуск ракеты Electron американской компании Rocket Lab с полуострова Махия в Новой Зеландии окончился неудачей.
ТАСС 20:34
Общество
Первый канал удалил видео празднования принятия поправок в Конституцию
Говорит Москва 07:27
Политика
Трамп заявил, что США победили нацистов и «свергли коммунистов»
Соединенные Штаты в прошлом одержали победу над нацизмом, а также "свергли коммунистов", сейчас перед ними стоит задача одолеть "радикальных левых" внутри страны.
ТАСС 19:40
Футбол
ЦСКА выиграл у «Ахмата» 4:0 в матче РПЛ
Коммерсантъ 15:21
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Космос
Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»
Газета.Ru 20:56