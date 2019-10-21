с чего всё началось

Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации. Отмечается, что журналист побил рекорд по самому длительному пребыванию в эфире в течение одной недели.

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