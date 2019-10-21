Общество

РИА НовостиРИА НовостиСоловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации. Отмечается, что журналист побил рекорд по самому длительному пребыванию в эфире в течение одной недели.
Читать в источнике
Комментировать440
с чего всё началось
Как следует из опубликованной на сайте
 Книги рекордов Гиннесса информации, Соловьев провел как ведущий в телеэфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд в течение одной недели.
ТАСС10:15

Подробнее о событии

Телеведущий Соловьев заявил, что без труда попал в Книгу рекордов Гиннесса

URA.Ru20:43

Соловьев назвал попадание в Книгу рекордов Гиннесса «побочным продуктом своей активности»

Вечерняя Москва12:32

Любимов раскритиковал рекорд Соловьева: «С авторитетом проблемы»

Московский Комсомолец18:00

Соловьев прокомментировал попадание в Книгу рекордов Гиннесса

РИА Новости13:38

Соловьёв прокомментировал своё попадание в Книгу рекордов Гиннесса

RT на русском18:36

Соловьёв рассказал, как побил рекорд Гиннеса

Национальная служба новостей12:14

Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса за самый продолжительный недельный эфир

ТАСС10:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 22:18, Ашберн
Политика

Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета

Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.
РБК 17:58
Политика

NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС

Газета.Ru 21:53
Политика

«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме

Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Lenta.ru 18:52
Кино

В России стартовал показ «Малефисенты 2»

В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv 18 октября в 12:00
Авто

Группа Volkswagen «сошлёт» Шкоду в бюджетный сегмент

Немецкая газета Suddeutsche Zeitung вышла с заголовком «Skoda должна стать дешёвым брендом», тем самым заставив Шкоду письменно успокаивать своих сотрудников, сообщает Automotive News.
Драйв 16:00
Происшествия

Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей

Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК 18:47
Общество

Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно всё, но в меру", и перечислили продукты, которые следует исключить из рациона.
РИА Новости вчера в 08:32
Шоу-бизнес

Вокалистка группы YUKO получила вид на жительство на Украине

Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на действия вокалистки группы YUKO.
RuNews24.ru 15:51
Политика

Москва обвинила Вашингтон в блокировке работы России в ООН

Власти США заблокировали полноценную работу делегации Российской Федерации и ряда других государств в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения, не выдав их представителям визы.
Утро.ru 16:53
Авто

Компания Audi представила гибридный седан Audi A6 55 TFSI e quattro

Audi A6 получил «зеленую» установку мощностью 367 л.с. Ее создали на базе 2,0-литрового TFSI мощностью 252 л.с. Электродвигатель со 143-сильной отдачей установили в роботизированную коробку S-tronic.
Tvoe-avto.com 22:15
Кино

Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе

РИА Новости вчера в 13:05
Футбол

Объявлена первая пятерка номинантов на «Золотой мяч»

Газета.Ru 16:20
Здоровье

В России началась модернизация поликлиник и ФАПов

В России началась модернизация первичного звена здравоохранения - поликлиник, амбулаторий, кабинетов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, районных больниц в сельской местности и небольших городах.
Доктор Питер 11:21
Армия и оружие

Помпео рассказал о готовности Трампа к военным действиям против Турции

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Газета.Ru 20:41
Происшествия

Подозреваемому в убийстве девочки в Саратове предъявили обвинения

РБК 07:22
Единоборства

В Сочи после массовой драки на турнире по ММА полиция начала проверку

Полиция в Сочи начала проверку информации о массовой драке на турнире по смешанным единоборствам (ММА) Fight Nights Global 95.
МонаВиста 15:26
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям

Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК 05:00
Кино

Открыта база данных выделенной киноотрасли государственной поддержки

По словам главы Минкульта, к 1 января 2020 года планируется внести в базу все фильмы, с 2008 года удостоенные поддержки Минкультуры и с 2010 года – субсидий Фонда кино.
Ревизор.ру 14:00
Политика

Трамп назвал Хиллари Клинтон и некоторых демократов больными

Президент США Дональд Трамп считает, что бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Хиллари Клинтон и часть ее сторонников являются психически нездоровыми людьми.
Газета.Ru 21:15
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Общество

Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше

Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 09:58
Космос

Предложено новое объяснение «незаметности» инопланетян

По мнению Зазы Османова, инопланетяне могут существовать, прогресс может позволить им исследовать Вселенную, и они не прячутся от землян или кого бы то ни было намеренно, но все же остаются незаметными.
Московский Комсомолец 08:08
Происшествия

Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском

По данным РЕН ТВ, в одном из вагончиков вахтовиков, которые снес поток воды после прорыва дамбы под Красноярском, находилось золото.
РЕН ТВ 11:15
Армия и оружие

На границе Ростовской области с Украиной замечена военная техника

В жилых районах у пункта пропуска «Новоазовск» под Таганрогом на украинской границе наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обнаружили военную технику.
161.ru 12:32
Политика

Путин и Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита

Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.
RT на русском 16:36
Армия и оружие

Постпредство России порекомендовало НАТО купить учебники по истории

Постпредство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы.
Газета.Ru 21:39
Общество

Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»

«Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РБК 01:25
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Газета.Ru вчера в 08:29
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 12:32
Политика

Путин поручил Голодец заняться документальным кино

На встрече с Голодец Путин поручил вице-премьеру обсудить проблему документального кино и заняться ей.
REGNUM 21:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное