Общество
РИА НовостиСоловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации. Отмечается, что журналист побил рекорд по самому длительному пребыванию в эфире в течение одной недели.
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Происшествия
Путин поручил обратить внимание на нужды людей из-за ЧП с дамбой
Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил президенту России Владимиру Путину о мерах, которые принимаются для ликвидации последствий инцидента с прорывом дамб.
Московский Комсомолец 11:54
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 12:27
Экономика
HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году
Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ 06:33
Технологии
Четки Ватикана взломали за 15 минут
Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.
Территория новостей 07:00
Происшествия
Сын депутата Госдумы избил работника отеля в Подмосковье
В Московской области сын депутата Госдумы Гаджимурада Омарова Махмуд напал на сотрудника отеля по имени Умид и избил его вместе с другим мужчиной.
Известия 12:50
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ 10:09
Политика
Валерий Фадеев назначен главой СПЧ
Главой президентского Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев, 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку.
Lenta.ru 13:56
Политика
Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения
Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.
Известия вчера в 21:42
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском 13:56
Общество
Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировки
Наказанием за нарушения в интернете для компаний вместо блокировки могут стать штрафы, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне.
Коммерсантъ 07:04
Политика
На Украине возобновили дело о вмешательстве в выборы президента США
На Украине возобновили уголовное дело о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году в интересах кандидата Хиллари Клинтон.
Lenta.ru 08:03
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости 12:09
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 08:29
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Футбол
Роналду считает победу над «Локомотивом» важнее «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о важности победы над московским "Локомотивом" в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:27
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме
В Сети распространяется слух о недавнем путешествии пары в Риме, после которого на пальце у звезды появилось кольцо.
OAnews вчера в 14:49
Футбол
Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство, потому что нас судили нетрезвые люди»
Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА в 1995 году.
Sport24.ru 08:52
Шоу-бизнес
Принц Гарри впервые рассказал о непростых отношениях с братом Уильямом
Герцог Сассекский и наследный британский принц Гарри впервые рассказал о своих непростых отношениях с родным братом, принцем Уильямом.
Дни24 12:52
Общество
В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
РИА Новости 11:36
Авто
В Сети опубликовали звук 9,5-литрового V12
Компания Race Cast Engineering из Австралии, специалисты которой занимаются созданием мощных силовых установок, выпустили атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объемом 9,5 литров.
SpeedMe 19 октября в 06:51
Общество
Землетрясение в США активизировало древнейший тектонический разлом
После землетрясения 4 июля 2019 года стороны разлома разошлись по вертикали на два сантиметра, пишет Science.
Труд вчера в 14:10
Футбол
Егоров: судья допустил ошибки в матче «Оренбурга» с «Крыльями Советов»
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров признал, что главный арбитр матча 13-го тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» Василий Казарцев принимал неправильные решения по ходу встречи.
News.ru 13:00
Экономика
Китай обогнал США по числу богачей
Lenta.ru 13:57
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия 02:49
Авто
Обновлённую Skoda Octavia рассекретили до премьеры
Внешность новой Skoda Octavia, премьера которой состоится 11 ноября в головном офисе чешской компании в Млада-Болеславе, рассекречена.
Автоновости дня 10:19
Общество
Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами
21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.
Известия 12:26