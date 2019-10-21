Общество
РИА НовостиСоловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации. Отмечается, что журналист побил рекорд по самому длительному пребыванию в эфире в течение одной недели.
Читать в источнике
Оценить620
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 16:14, Ашберн
Общество
Минтруд прокомментировал сообщения о массовых сокращениях в России
В Минтруде ответили на публикации в СМИ о грядущих сокращениях в российских компаниях и заявили, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на нынешнем уровне.
Происшествия
Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта
При крушении вертолёта в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который был пилотом.
Политика
В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист
Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены
На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова вернулась на работу сразу после выписки из роддома
Решетова тщательно следит за работой салона: она приезжала сюда до самых родов и продолжает работать, несмотря на свой новый статус молодой мамы.
Происшествия
В ДТП с маршруткой и трамваем в Петербурге пострадали 16 человек
В результате автоаварии пострадали 16 человек, среди которых есть дети.
Политика
Посольство РФ опровергло обвинения главы чешской контрразведки
В посольстве РФ опровергли обвинения директора Службы безопасности и информации Чехии Михаила Коуделки о связи с раскрытой сети агентов, якобы работавших на российские спецслужбы.
Общество
Консорта короля Таиланда разжаловали и лишили всех титулов
В заявлении отмечается, что Вонгватчирапхакди "постоянно пыталась повлиять на решение короля вступить в официальный брак и возвести в королевское достоинство Ее Величество королеву Сутхиду", а после свадьбы и коронации короля и королевы "всячески настаивала на повышении собственного статуса", после чего король принял решение возродить древний титул королевского консорта и даровать ей этот титул.
Здоровье
Врач рассказал, как заблокировать опасные вирусы и не заболеть
Одни носят на шее чеснок и закапывают детям грудное молоко, другие используют специальные устройства, обеззараживающие воздух.
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Политика
Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН
Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Курды закидали американских военных помидорами и камнями
Жители сирийского Камышлы закидали камнями и помидорами американских военных, покидавших город.
Происшествия
Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском
По данным РЕН ТВ, в одном из вагончиков вахтовиков, которые снес поток воды после прорыва дамбы под Красноярском, находилось золото.
Кино
Эмилия Кларк рассказала о «разбитом сердце» из-за критики финала «Игры престолов»
Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», рассказала, что думает по поводу негативной реакции на финал сериала.
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Авто
Новую Skoda Octavia показали до премьеры
Напомним, мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
Единоборства
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире MMA в Сочи
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире MMA в Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
Футбол
Сарри: «„Локомотив“ выступает лучше, чем от него ожидали»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
Шоу-бизнес
Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления
Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Общество
Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея
Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
Шоу-бизнес
Анна и Надя Михалкова трогательно поздравили отца с днем рождения
День рождения отмечает кинорежиссер Никита Михалков. 21 октября ему исполнилось 74 года.
Общество
Миру предрекли «финансовый армагеддон»
Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.