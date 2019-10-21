с чего всё началось

Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации. Отмечается, что журналист побил рекорд по самому длительному пребыванию в эфире в течение одной недели.

Общество Минтруд прокомментировал сообщения о массовых сокращениях в России В Минтруде ответили на публикации в СМИ о грядущих сокращениях в российских компаниях и заявили, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на нынешнем уровне.

Происшествия Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта При крушении вертолёта в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который был пилотом.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».

Политика Посольство РФ опровергло обвинения главы чешской контрразведки В посольстве РФ опровергли обвинения директора Службы безопасности и информации Чехии Михаила Коуделки о связи с раскрытой сети агентов, якобы работавших на российские спецслужбы.

Общество Консорта короля Таиланда разжаловали и лишили всех титулов В заявлении отмечается, что Вонгватчирапхакди "постоянно пыталась повлиять на решение короля вступить в официальный брак и возвести в королевское достоинство Ее Величество королеву Сутхиду", а после свадьбы и коронации короля и королевы "всячески настаивала на повышении собственного статуса", после чего король принял решение возродить древний титул королевского консорта и даровать ей этот титул.

Политика Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.

Происшествия Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском По данным РЕН ТВ, в одном из вагончиков вахтовиков, которые снес поток воды после прорыва дамбы под Красноярском, находилось золото.

Авто Новую Skoda Octavia показали до премьеры Напомним, мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.

Шоу-бизнес Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.

Общество Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.