Общество

РИА НовостиРИА НовостиСоловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации. Отмечается, что журналист побил рекорд по самому длительному пребыванию в эфире в течение одной недели.
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с чего всё началось
Как следует из опубликованной на сайте
 Книги рекордов Гиннесса информации, Соловьев провел как ведущий в телеэфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд в течение одной недели.
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