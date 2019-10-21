с чего всё началось

Шоумен Владимир Соловьев внесен в Книгу рекордов Гиннесса за самое долгое пребывание в эфире в течение одной недели, передает ТАСС Телеведущий за одну неделю провел в эфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд.

Общество Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».

Общество Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.

Кино В Минкультуры презентуют базу данных о господдержке фильмов Мероприятие начнется в 11 утра В Министерстве культуры РФ состоится презентация открытой базы данных о государственной поддержке кинопроизводства.

Общество Опубликовано фото из больницы, где находится Заворотнюк В Интернете появились снимки из медицинского центра на Рублёвке, где, по предварительным данным, актриса Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию после лечения.

Политика Комик Сивохо стал советником секретаря СНБО Украины Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал комик, актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.

Политика Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram Мессенджер Telegram не запрещен в России, а блокировка используемых им IP-адресов стала стимулом для развития технологий и стартапов в этой сфере.

Армия и оружие Шойгу рассказал об оставленных в Сирии тюрьмах с террористами Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в понедельник заявил о том, что из-за военной операции Турции на севере сирийской Арабской Республики без охраны оказались 12 тюрем с террористами.

Общество Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95» Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.