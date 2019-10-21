Общество

Газета.RuГазета.RuСоловьев попал в книгу рекордов Гиннесса

Шоумен Владимир Соловьев внесен в Книгу рекордов Гиннесса за самое долгое пребывание в эфире в течение одной недели, передает ТАСС Телеведущий за одну неделю провел в эфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд.
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Как следует из опубликованной на сайте
 Книги рекордов Гиннесса информации, Соловьев провел как ведущий в телеэфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд в течение одной недели.
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