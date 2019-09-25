Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Об этом он написал в Telegram-канале.

Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского

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