Политика
РИА НовостиСоловьев предрек новые войны на Украине
Как считает телеведущий, украинской власти придется "забыть о Донбассе", чтобы урегулировать другие, более серьезные конфликты. "У вас другие войны будут на территории!" — сказал журналист.
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с чего всё началось
Выступая в эфире канала "Россия 1", телеведущий Владимир Соловьев высказал мнение, что действующая на Украине власть ведет страну "дорогой 90-тых". которой когда-то прошла РФ.Московский Комсомолец16:39
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Гаджеты
Google официально выпустила Android 10
После нескольких месяцев бета-тестирования Google наконец представила финальную версию Android 10 и уже выпустила ее — для смартфонов Pixel и смартфона Essential Phone.
Популярная механика 02:51
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Экономика
Налоговая служба предложила решение проблемы «копеечных долгов»
Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает отказаться от блокировки счетов предпринимателей за долг в несколько рублей или копеек и предложить бизнесу самостоятельно гасить его.
РБК 14:18
Экономика
Украина вернула МВФ все кредиты за 2014 год
На Украине расплатились с долгами по кредитам МВФ, выданным в 2014 году. При этом в стране уже мечтают залезть в новые.
Газета.Ru 12:41
Политика
Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit
Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
РИА Новости 15:06
Здоровье
Россиян предложили законодательно обязать следить за здоровьем
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с предложением на законодательном уровне закрепить ответственность граждан за свое здоровье.
РЕН ТВ 07:29
Космос
Европейский спутник ушел от столкновения с аппаратом Илона Маска
Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus был вынужден выполнить маневр, чтобы не столкнуться с одним из космических аппаратов орбитальной группировки связи Starlink, развертываемой фирмой SpaceX Илона Маска.
iReactor 02 сентября в 13:09
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Происшествия
В Петербурге откопали тело пропавшей жительницы Мурино
Знакомые погибшей рассказали, что она собиралась на свидание. Оно для 49-летней жительницы Мурино закончилось трагично.
Gazeta.SPb 17:31
Политика
В Италии сформировано новое правительство
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте договорился о создании новой правящей коалиции.
Росбалт 11:52
Технологии
Amazon тестирует систему оплаты товаров с помощью жестов
Компания Amazon, которая владеет сетью супермаркетов Whole Foods, начала тестировать систему идентификации покупателей по размеру и форме рук, пишут «Ведомости».
Ореанда-Новости 11:59
Политика
В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:46
Здоровье
За 23 года заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз
Заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз начиная с 1996 года и по 2018 год.
Российская газета вчера в 22:31
Происшествия
Поезд и автомобиль столкнулись в Ленинградской области, есть жертвы
В Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.
Газета.Ru 10:58
Единоборства
Александр Емельяненко объявил, что бой с Кокляевым состоится
Емельяненко пообещал «разорвать» представителя силового экстрима аналогично своей рубашке.
Prognozist 06:34
Политика
Евросоюз приостановил импорт фруктов и овощей с Украины
Европейский союз отказался от закупки некоторых фруктов и овощей у Украины и ряда других стран, не входящих в объединение.
REGNUM 14:56
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM 15:53
Кино
Владимир Путин поздравил с юбилеем бабушку Ивана Урганта
4 сентября бабушке Урганта исполнилось 90 лет. Со знаменательным событием женщину поздравил президент РФ Владимир Путин.
Телепрограмма 06:28
Политика
Рухани объявил о новом сокращении ядерных обязательств Ирана
Президент Ирана Хасан Рухани в эфире государственного телевидения объявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.
RT на русском 14:50
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Футбол
Футболисту «Халла» диагностирован рак кишечника
Английский «Халл» в среду вечером сообщил о том, что у защитника клуба Ангуса Макдоналда диагностирован рак кишечника на ранней стадии.
Sportbox.RU 13:38
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Общество
Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга
Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата.
Lenta.ru 07:34
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Политика
В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России
Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:48