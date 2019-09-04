с чего всё началось

Как считает телеведущий, украинской власти придется "забыть о Донбассе", чтобы урегулировать другие, более серьезные конфликты. "У вас другие войны будут на территории!" — сказал журналист.

Гаджеты Google официально выпустила Android 10 После нескольких месяцев бета-тестирования Google наконец представила финальную версию Android 10 и уже выпустила ее — для смартфонов Pixel и смартфона Essential Phone.

Политика Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда» Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.

Экономика Налоговая служба предложила решение проблемы «копеечных долгов» Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает отказаться от блокировки счетов предпринимателей за долг в несколько рублей или копеек и предложить бизнесу самостоятельно гасить его.

Экономика Украина вернула МВФ все кредиты за 2014 год На Украине расплатились с долгами по кредитам МВФ, выданным в 2014 году. При этом в стране уже мечтают залезть в новые.

Политика Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.

Здоровье Россиян предложили законодательно обязать следить за здоровьем Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с предложением на законодательном уровне закрепить ответственность граждан за свое здоровье.

Космос Европейский спутник ушел от столкновения с аппаратом Илона Маска Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus был вынужден выполнить маневр, чтобы не столкнуться с одним из космических аппаратов орбитальной группировки связи Starlink, развертываемой фирмой SpaceX Илона Маска.

Происшествия Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.

Происшествия В Петербурге откопали тело пропавшей жительницы Мурино Знакомые погибшей рассказали, что она собиралась на свидание. Оно для 49-летней жительницы Мурино закончилось трагично.

Политика В Италии сформировано новое правительство Премьер-министр Италии Джузеппе Конте договорился о создании новой правящей коалиции.

Технологии Amazon тестирует систему оплаты товаров с помощью жестов Компания Amazon, которая владеет сетью супермаркетов Whole Foods, начала тестировать систему идентификации покупателей по размеру и форме рук, пишут «Ведомости».

Политика В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".

Здоровье За 23 года заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз Заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз начиная с 1996 года и по 2018 год.

Происшествия Поезд и автомобиль столкнулись в Ленинградской области, есть жертвы В Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.

Политика Евросоюз приостановил импорт фруктов и овощей с Украины Европейский союз отказался от закупки некоторых фруктов и овощей у Украины и ряда других стран, не входящих в объединение.

Армия и оружие В Эстонии нашли секретную базу спецназа США На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.

Кино Владимир Путин поздравил с юбилеем бабушку Ивана Урганта 4 сентября бабушке Урганта исполнилось 90 лет. Со знаменательным событием женщину поздравил президент РФ Владимир Путин.

Политика Рухани объявил о новом сокращении ядерных обязательств Ирана Президент Ирана Хасан Рухани в эфире государственного телевидения объявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.

Политика «Роснефть» требует извинений от «Транснефти» «Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Происшествия Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Футбол Футболисту «Халла» диагностирован рак кишечника Английский «Халл» в среду вечером сообщил о том, что у защитника клуба Ангуса Макдоналда диагностирован рак кишечника на ранней стадии.

Общество Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.