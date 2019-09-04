Политика

РИА НовостиРИА НовостиСоловьев предрек новые войны на Украине

Как считает телеведущий, украинской власти придется "забыть о Донбассе", чтобы урегулировать другие, более серьезные конфликты. "У вас другие войны будут на территории!" — сказал журналист.
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 канала "Россия 1", телеведущий Владимир Соловьев высказал мнение, что действующая на Украине власть ведет страну "дорогой 90-тых". которой когда-то прошла РФ.
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