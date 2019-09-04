Политика
РИА НовостиСоловьев предрек новые войны на Украине
Как считает телеведущий, украинской власти придется "забыть о Донбассе", чтобы урегулировать другие, более серьезные конфликты. "У вас другие войны будут на территории!" — сказал журналист.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Выступая в эфире канала "Россия 1", телеведущий Владимир Соловьев высказал мнение, что действующая на Украине власть ведет страну "дорогой 90-тых". которой когда-то прошла РФ.Московский Комсомолец16:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 19:21, Вашингтон
Армия и оружие
В США назвали возможные сроки размещения запрещённых ДРСМД ракет
Исполняющий обязанности министра армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти назвал возможные сроки размещения Вашингтоном ракет, которые были запрещены Договором РСМД.
RT на русском 18:25
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Политика
Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit
Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:39
Политика
Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом
На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета 06:43
Здоровье
Названы способы снизить риск возникновения рака
Специалисты в области здравоохранения назвали семь способов, которые помогут людям снизить риск возникновения рака, сообщают argumenti.ru.
МИР 24 11:14
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM вчера в 06:58
Политика
Абэ на встрече с Путиным хочет обсудить диалог по мирному договору
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в среду журналистам, что хотел бы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вывести переговоры по мирному договору на новый уровень, сообщает агентство Киодо.
РИА Новости 01:07
Происшествия
Участнику акции протеста в Москве 27 июля Кириллу Жукову дали три года
Накануне суд в Москве приговорил еще двух участников акции 27 июля — Иван Подкопаев и Данила Беглец получили соответственно три и два года колонии общего режима.
Росбалт 05:50
Теннис
Берреттини обыграл Монфиса и вышел в полуфинал US Open
Газета.Ru 18:31
Политика
Путину и Моди показали ритуал защиты от злых духов
Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди показали ритуал защиты от злых духов, сообщает «РИА Новости».
РБК 12:50
Гаджеты
Слит дизайн флагмана Huawei Mate 30 Pro
Перед презентацией модели нового смартфона Huawei Mate 30 Pro авторитетным порталом OnLeaks были предоставлены материалы презентации 3D-модели смартфона.
ИнфоСМИ 04:39
Здоровье
Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами
"Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:16
Футбол
Сарри вернётся к работе в «Ювентусе» после перерыва на матчи сборных
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри вернётся к руководству командой после перерыва на международные матчи, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Чемпионат 15:35
Общество
Эксперт рассказала о способах избежать мошенников в соцсетях
Эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова в беседе с НСН рассказала о способах избежать мошенников в соцсетях.
RT на русском 13:48
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня вчера в 15:39
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 15:09
Авто
Euro NCAP показал краш-тесты 7 новинок на видео
Euro NCAP опубликовал видео с демонстрацией краш-тестов 7 автоновинок.
OAnews 17:00
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM 15:17
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки
Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
WomanHit.ru 11:50
Наука
Физики из США приблизились к созданию суперкомпьютера
Территория новостей 02 сентября в 15:54
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости 12:28
Политика
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости 14:37
Кино
«Джокера» назвали лучшим кинокомиксом в истории
Piter.tv 10:56
Политика
США расширили санкции в отношении Ирана
По условиям сделки Иран должен был сократить свою ядерную программу в обмен на отказ участников соглашения, включая США, от санкций в отношении страны.
РБК 12:10