Политика
РИА НовостиСоловьев предупредил о новых военных конфликтах на Украине
Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".
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с чего всё началось
Выступая в эфире канала "Россия 1", телеведущий Владимир Соловьев высказал мнение, что действующая на Украине власть ведет страну "дорогой 90-тых". которой когда-то прошла РФ.Московский Комсомолец16:39
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Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
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Замглавы МИД РФ напомнил, что летом японская сторона объявила о мерах по облегчению визового режима для некоторых категорий россиян.
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
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Футбол
Зобнин озвучил имя своей новорожденной дочери
Полузащитник сборной России и московского "Спартака" Роман Зобнин рассказал о том, как назвал свою дочь.
Газета.Ru 10:20
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Пассажир самолета авиакомпании EasyJet, который должен был вылететь из Манчестера в испанский город Аликанте, заменил пилота, который не вышел на работу.
РБК 19:57
Общество
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Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
ТАСС 08:23
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Пенс попросил Исландию отказаться от Huawei
Вице-президент США Майкл Пенс в среду призвал власти Исландии отказаться от продукции китайской корпорации Huawei.
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Pepsi отзовет партию напитков из-за металлических деталей в бутылках
Компания PepsiCo отзывает партию напитков, поступивших в продажу в Северо-Западном федеральном округе.
Известия 14:49
Кино
Тодоровский надеется, что его фильм «Одесса» покажут на Украине
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Экономика
Инвестиции японских компаний в «Арктик СПГ-2» составили $5 млрд
Инвестиции компаний из Японии в проект "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ-2" составляют $5 млрд, заявил глава японского МИД Таро Коно.
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Ночные изменения в атмосфере Марса могут решить загадку метана
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СМИ: Пентагон отложил проект по запуску пучкового оружия в космос
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Украина предложила вернуть российских наблюдателей в Донбасс
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В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4
В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
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Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
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