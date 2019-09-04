с чего всё началось

Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".

Соловьев предупредил о новых военных конфликтах на Украине

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