Политика

РИА НовостиРИА НовостиСоловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН. Ранее президент Украины принял участие в сессии и заявил, что Россия якобы ведет войну в центре Европы.
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Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского

РБК16:31

Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского

РИА Новости13:05

«Порошенко 2.0». Соловьев призвал к санкциям против Киева из-за Зеленского

Российская газета14:59

Телеведущий Соловьев призывает ввести новые санкции против Украины

URA.Ru14:11

«Порошенко 2.0»: Соловьев подвел итог выступлению Зеленского в ООН

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Соловьев призвал ответить санкциями на признание Зеленского Трампу

ФАН11:38

Соловьев потребовал санкций против Киева после разговора Трампа и Зеленского

SM News11:07
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По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в свое время Иосиф Сталин настаивал на том, чтобы штаб-квартиру ООН разместили в Сочи.
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Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

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«Енисей» проиграл «Зениту» и лишил фаната секса

Красноярский «Енисей» уступил петербургскому «Зениту» в матче 1/16 финала Олимп Кубка России и извинился перед фанатом, который получил бы секс с девушкой в случае положительного исхода игры.
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Минфин решил избавить российские банки от валютных активов

Российский Минфин согласился на отрицательные ставки по валютным вкладам в банках, сообщает ТАСС.
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Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».
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Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
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Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предложение предпринимателей из России посетить бизнес-форум в Краснодаре.
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Вышел фильм о составе Virtus.pro на The International 2019

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Диетологи уверяют, что употребление красного мяса может вызывать у человека ряд заболеваний, поэтому ученые решили убрать из мяса одну кислоту, сделав его полностью безопасным.
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В Госдуме предложили запретить лотерею грин-карт в России

В Госдуме допустили отмену лотереи на получение грин-карт на территории России в качестве ответной меры на невыдачу виз российской делегации в Генассамблеи ООН, сообщает газета Известия .
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Жителей Алтайского края предупредили о падении обломков ракеты

25 сентября около 17:00 по московскому времени с космодрома «Байконур» планируется запуск пилотируемого космического корабля с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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