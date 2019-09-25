Политика
РБКСоловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Об этом он написал в Telegram-канале.
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«Порошенко 2.0». Соловьев призвал к санкциям против Киева из-за Зеленского
Российская газетавчера в 14:59
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Футбол
Головин включен в символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции
Авторитетное французское издание L'Equipe составило символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции.
Спорт-Экспресс вчера в 22:50
Политика
Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
ТАСС вчера в 11:21
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
Вести.Ru вчера в 14:55
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
Газета.Ru вчера в 16:35
Происшествия
Появилось видео пьяного дебоша российских боксеров на ЧМ
Telegram-канал Baza опубликовал видео пьяного дебоша, устроенного российскими боксерами в Екатеринбурге во время чемпионата мира.
Lenta.ru вчера в 09:37
Политика
Зеленский удивился публикации своих слов после разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора.
Газета.Ru вчера в 18:10
Происшествия
В ЕАО столкнулись поезд и автомобиль на Транссибе
Грузовой поезд и автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде в ЕАО, никто не пострадал, движение поездов остановлено, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости 01:19
Гаджеты
Google представила Android 10 для бюджетных устройств
Android 10 (Go Edition) разработана специально для смартфонов, объём оперативной памяти которых не превышает 1,5 ГБ.
Live24 00:25
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Политика
Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским
Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.
РБК вчера в 17:56
Политика
Рогозин допустил присвоение космодрому Восточный имени Путина
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин допустил, что в будущем космодрому Восточный в Амурской области может быть присвоено имя президента России Владимира Путина.
РБК вчера в 20:01
Политика
Зеленский рассказал о беседе с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс 24 сентября в 19:34
Общество
Иванка Трамп пришла на сессию Генассамблеи ООН без нижнего белья
iReactor 24 сентября в 14:42
Общество
Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости вчера в 11:32
Политика
Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине
24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.
Известия вчера в 23:53
Космос
Последний «Союз-ФГ» доставил космонавтов на МКС
На МКС прибыли россиянин Олег Скрипочка, астронавт из США Джессика Меир, а также первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
Lenta.ru вчера в 15:58
Наука
Робот Atlas научился кувыркаться и вставать на руки
Компания Boston Dynamics показала новые возможности человекоподобного робота Atlas.
N+1 24 сентября в 11:14
Происшествия
В Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка
В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь.
РБК 01:23
Общество
Жителю Чечни пришлось публично извиняться перед Кадыровым за общение с дочерью
Газета.Ru 00:41
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета вчера в 14:28
Экономика
Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом
Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM вчера в 05:01
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных
Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.
Ugpressa.ru 24 сентября в 13:52
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября
Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
Газета.Ru вчера в 00:11
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 24 сентября в 08:00
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня 24 сентября в 09:58
Армия и оружие
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых вблизи авиабазы Хмеймим
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Вести ФМ 24 сентября в 00:16