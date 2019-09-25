Политика
РИА НовостиСоловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН. Ранее президент Украины принял участие в сессии и заявил, что Россия якобы ведет войну в центре Европы.
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УНИКС уступил «Олимпиакосу» на Кубке Гомельского
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Космос
Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях
Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.
Тарантас Ньюс 10:10
Общество
Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости 11:32
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Зеленский уточнил, что это был очень краткий разговор, когда они стояли в очереди.
РБК 19:32
Общество
В Пекине открылся крупнейший в мире международный аэропорт
Вести.Финанс 02:11
Футбол
«Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России
Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.
ProstoProSport 17:12
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Футбол
Месси получил травму мышц бедра
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил травму мышц бедра, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
РИА Новости 14:18
Происшествия
Суд арестовал генерала МВД Мельникова
Известия 11:36
Кино
Звезды «Парка Юрского периода» снимутся в новом фильме про динозавров
Официально объявлено, что звезды «Парка Юрского периода» снимутся в третьей части «Мира Юрского периода».
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Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor вчера в 21:15
Авто
Volvo анонсировала первый электрический кроссовер Volvo XC40
Представители компании Volvo заявили, что новый электрический XC40 станет самым безопасным автомобилем в модельном ряду бренда.
Тарантас Ньюс 04:31
Шоу-бизнес
Торт на свадьбе Богомолова и Собчак оказался бутафорским
В пятницу, 13 сентября, театральный режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак сочетались узами брака.
RuNews24.ru 09:22
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Ушёл из жизни адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
78.ru 18:05
Гаджеты
5 октября в России стартуют продажи миниатюрного смартфона Palm
Миниатюрны смартфон Palm выходит на рынок России. Компания TCL Communication объявила о том, что продажи стартуют 5 октября.
АБН вчера в 01:12
Политика
Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером
Евросоюз является ненадежным партнером и игнорирует старания России наладить равноправный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости 16:00
Здоровье
Более 700 тысяч москвичей сделали прививку против гриппа
В столице прививку против гриппа сделали уже более 700 тысяч человек.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 00:01
Космос
Корабль «Союз» с экипажем на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» с экипажем на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
REGNUM 16:15
Футбол
«Ливерпуль», «Челси» и «МЮ» одержали победы в Кубке английской лиги
Клуб третьего по силе английского дивизиона (Лига 1) "Оксфорд Юнайтед" разгромил "Вест Хэм" в 1/16 финала Кубка английской футбольной лиги.
РИА Новости 17:51
Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 10:06
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России.
Lenta.ru вчера в 04:04
Экономика
Названа величина прожиточного минимума пенсионеров в 2020 году
Согласно информации на сайте Пенсионного фонда России (ПФР), в 2019 году величина прожиточного минимума пенсионера составляет 8846 рублей.
Известия 15:44
Политика
Зеленский отверг привлечение США к «нормандскому формату»
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что США не будут включены в ближайшие переговоры "нормандского формата".
Pravda.Ru 03:04
Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru 10:26
Армия и оружие
В NI рассказали о тактике ПВО России в бою с «невидимками» США
В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о тактике ПВО России в бою с «невидимками» США.
NewInform 10:35
Шоу-бизнес
Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»
Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru 02:16