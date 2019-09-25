Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН. Ранее президент Украины принял участие в сессии и заявил, что Россия якобы ведет войну в центре Европы.

Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского

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