Политика

РИА НовостиРИА НовостиСоловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН. Ранее президент Украины принял участие в сессии и заявил, что Россия якобы ведет войну в центре Европы.
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Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского

РБК16:31

Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского

РИА Новости13:05

«Порошенко 2.0». Соловьев призвал к санкциям против Киева из-за Зеленского

Российская газета14:59

Телеведущий Соловьев призывает ввести новые санкции против Украины

URA.Ru14:11

«Порошенко 2.0»: Соловьев подвел итог выступлению Зеленского в ООН

Царьград17:18

Соловьев призвал ответить санкциями на признание Зеленского Трампу

ФАН11:38

Соловьев потребовал санкций против Киева после разговора Трампа и Зеленского

SM News11:07
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Происшествия

Почти 50 человек пострадали после жесткой посадки Boeing в Барнауле

При жесткой посадке пассажирского Boeing, следовавшего из города Камрань в Барнауле, пострадали 49 человек.
Газета.Ru 21:26
Политика

Лавров обсудил с Зеленским урегулирование в Донбассе

Глава МИД России Сергей Лавров провел краткую беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
РЕН ТВ 09:50
Экономика

Томская облдума увеличит прожиточный минимум пенсионера

Депутаты Законодательной думы Томской области на очередном собрании в четверг введут налоговые льготы для компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Томск", увеличат прожиточный минимум пенсионера в регионе на 2020 год, а также подведут итоги конкурса "Читаем всей семьей", сообщается на сайте областной думы.
РИА Томск 21:14
Футбол

«Локомотив», «Краснодар» и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России

По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ.
Российская газета 17:49
Технологии

Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально

Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.
Коммерсантъ 14:02
Политика

Зеленский опубликовал первое совместное фото с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть свою первую совместную фотографию с президентом США Дональдом Трампом и супругами политиков.
Lenta.ru 10:45
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей

Как пишет Orenburg.media, Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Известия 15:54
Кино

Звезды «Парка Юрского периода» снимутся в новом фильме про динозавров

Официально объявлено, что звезды «Парка Юрского периода» снимутся в третьей части «Мира Юрского периода».
REGNUM 07:54
Здоровье

Названы влияющие на продолжительность жизни продукты

Народные новости 00:47
Политика

Зеленский принес в ООН пулеметный патрон

Известия 09:58
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Футбол

Матвеев: «Краснодар» должен был использовать свои моменты в матче КР

Футболисты "Краснодара" контролировали ход матча Кубка России против "Нижнего Новгорода", но грубая ошибка привела к поражению, заявил главный тренер краснодарцев Сергей Матвеев.
РИА Новости 15:22
Наука

The Boring Company начала строительство тоннеля в Лас-Вегасе

N+1 08:31
Происшествия

Крупный канал контрабанды леса в Китай перекрыли в Забайкалье

По данным министерства природных ресурсов края, ущерб от незаконной вырубки леса в Забайкалье с 2016 года по 2019 год увеличился более чем в два раза.
ТАСС 08:38
Футбол

Киевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины

Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:10
Космос

Первую межзвездную комету назвали в честь крымского астронома

Изначально комета получила название C/2019 Q4 (Borisov), однако после того, как научное сообщество окончательно признало ее прилетевшей от другой звезды, это имя изменили на 2I/Борисов, где 2 — порядковый номер объекта, I — обозначение, что он является межзвездным, а «Борисов» — фамилия первооткрывателя.
Московский Комсомолец 04:12
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Космос

Новое исследование изучает сверхсветовые гамма-всплески

AstroNews.ru 23 сентября в 11:21
Общество

Отец невесты извинился перед Кадыровым за недостойное поведение на свадьбе

REGNUM 13:13
Автоспорт

Квят в Сочи: готовит шашлык и удивляет Шипачева

Спорт-Экспресс 16:55
Происшествия

Пожар на российском траулере в Норвегии локализован

Известия 07:59
Политика

«Порошенковские времена стерты». Попов рассказал о вопросе Зеленскому

Ранее Владимир Зеленский ответил на вопрос российских журналистов о том, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора.
РИА Новости 08:45
Музыка

Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт

Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Технологии

Разработчик назвал стоимость робота «Федора»

Взгляд.ру 15:01
Политика

Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером

Европейский союз является ненадежным партнером для России.
РБК 19:20
Игры

The Last of Us Part II выйдет 21 февраля

Матч ТВ 07:43
Финансы

Почти 7 млрд рублей выделят из бюджета на образование и Рособрнадзор

В проекте федерального бюджета на следующий год и плановый период 2021–2022 годов предусмотрено финансирование Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в размере почти семи миллиардов рублей.
Телеканал 360° 19:47
Финансы

В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам

Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru вчера в 12:46
Экономика

В размере клада: в России может появиться налог с криптовалют

Суррогатный клад В России вопрос правовой природы цифровых активов всё еще вызывает споры, несмотря на то что криптовалюты существуют давно, отмечается в "Концепции оборота децентрализованных криптовалют" АБР.
Известия 17:01
Шоу-бизнес

Алена Шишкова резко отреагировала на обвинения в анорексии

Алена Шишкова резко отреагировала на слова хейтеров. Она попросила публику проявить чувство такта.
RuNews24.ru 07:19
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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