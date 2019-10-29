Общество

Газета.RuГазета.RuСоловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал драку между украинскими политологами Василем Вакаровым и Александром Семченко в студии ток-шоу "Вечер".
Читать в источнике
Комментировать140

Подробнее о событии

Участник драки на шоу Соловьева назвал причину потасовки

URA.Ru10:29

«Я не мог стоять в стороне»: Соловьёв рассказал, как разнимал сцепившихся украинских экспертов

Царьград09:52

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru09:31

Украинские политологи подрались в студии телеканала «Россия 1»

РИА Новости05:00

Украинские политологи подрались на «Вечере с Владимиром Соловьевым»

Новые Известия02:48

«Моя ответственность»: драка на шоу Соловьева

Рамблер02:30

У Соловьева в студии снова подрались

Национальная служба новостей02:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 10:47, Ашберн
Политика

Киев заявил о начале разведения сил в Золотом

В Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.
RT на русском 05:27
Экономика

ПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России

РИА Новости 02:56
Теннис

Барти проиграла Бертенс на Итоговом турнире WTA

ProstoProSport 09:08
Гаджеты

Смарт-часы Moto 360 возвращаются, но их запускает не Motorola

Оригинальные Moto 360 второго поколения были одними из самых привлекательных смарт-часов на момент выхода на рынок в 2015 году.
3DNews 10:24
Общество

Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Политика

Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста

Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Происшествия

Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург

Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
РИА Новости 10:09
Хоккей

Фетисов высказался об американском гражданстве Малкина

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался по поводу резонансной новости о том, что у форварда "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина есть гражданство США.
Газета.Ru 07:01
Экономика

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК вчера в 17:00
Кино

Зрители не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов

Газета.Ru 09:14
Политика

Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну

Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
ТАСС 09:14
Политика

Премьер Ливана объявил об отставке

Глава правительства Ливана Саад Харири во вторник в телеобращении объявил о том, что уходит в отставку.
Интерфакс 10:36
Шоу-бизнес

Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Космос

Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии

Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
RuNews24.ru вчера в 01:11
Общество

Поперечный заявил, что его слова вырезали из «Вечернего Урганта»

Комик Данила Поперечный пришел на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о том, как появление на Первом канале спасает его от проблем с Центром Э. Эти слова были вырезаны из программы, сообщает сам комик в Twitter.
Газета.Ru 06:52
Политика

Депутат Рады: Украина проиграет газовую войну с Россией

Украина проиграет России в случае начала "газовой войны" между государствами.
RuNews24.ru 03:39
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Армия и оружие

Трамп сообщил о ликвидации приемника главаря ИГ аль-Багдади

РБК 10:31
Шоу-бизнес

Миддлтон обошла теряющую позиции Маркл

Герцогиня Сассекская продолжает сдавать позиции.
Дни.ру 09:49
Общество

Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля

Российская газета 08:31
Экономика

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Армия и оружие

СМИ сообщили об обстреле патруля российской военной полиции в Сирии

Шесть человек пострадали в результате обстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе сирийской провинции Хасеке, когда там находился патруль российской военной полиции, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на местные СМИ.
Радио Sputnik 09:57
Здоровье

Валерий Радаев примет участие в заседании Госсовета при президенте

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев примет участие в расширенном заседании президиума Государственного совета РФ, которое проведет Президент России Владимир Путин 31 октября в Калининградской области.
Новости Саратова 06:43
Здоровье

Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи

Медицинские работники предупредили жителей России о смертельной опасности шапок и беретов, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:51
Общество

Юрист рассказал о росте числа случаев дедовщины в России

Количество случаев, связанных с дедовщиной в армии, увеличилось.
URA.Ru вчера в 19:26
Армия и оружие

США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Российская газета вчера в 20:00
Футбол

Сульшер рассчитывает, что Фред сможет заменить Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что рассчитывает на качественную игру полузащитника Фреда в отсутствие травмированного Поля Погба.
Чемпионат 09:57
Происшествия

Участник акции 27 июля Губайдулин объявлен в международный розыск

СК объявил в международный розыск и просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде.
RT на русском 08:59
Авто

Опубликованы характеристики нового кроссовера Changan CS55 для России

SpeedMe 08:17
Общество

Украина захотела за три года войти в топ-10 рейтинга Doing Business

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна ставит перед собой цель в ближайшие три года попасть в первую десятку рейтинга Doing Business.
РЕН ТВ вчера в 03:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное