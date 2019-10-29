Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал драку между украинскими политологами Василем Вакаровым и Александром Семченко в студии ток-шоу "Вечер".

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Общество Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото в Instagram Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, предположительно, борющейся с тяжелой болезнью, опубликовала жизнерадостный снимок в Сети.

Наука Люди с психическими расстройствами умирают раньше других Люди, страдающие различными психическими расстройствами живут намного меньше других и умирают, соответственно значительно раньше, заявили научные сотрудники из европейского Орхусского университета.

Происшествия Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.

Политика В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.

Армия и оружие Украинский полковник разъяснил ситуацию с разведением войск в Донбассе Борщевский уточнил, что «как такового разведения войск нет», поскольку украинские войска не оставили ни одного населенного пункта.

Происшествия Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово Самолет авиакомпании Thai Airways рейсом Лондон - Бангкок сел в московском аэропорту "Домодедово" из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Армия и оружие Бельгийские ВВС сообщили о перехвате российского истребителя Су-35 Представители ВВС Бельгии сообщили, что их многофункциональные истребители F-16 перехватили группу российских самолетов, в числе которых был Су-35.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Армия и оружие Песков: РФ пока не получала подтверждений о ликвидации аль-Багдади Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не располагает официальным подтверждением уничтожения главаря террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Футбол Сёмин ответил Роналду на слова об оборонительной тактике «Локомотива» Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду о том, что российская команда не играла в футбол, «припарковав автобус» у своих ворот.

Политика Киев заявил о начале разведения сил в Золотом В Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.

Армия и оружие Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.

Шоу-бизнес Максим Фадеев рассказал о самочувствии после сердечного приступа Продюсер Максим Фадеев сообщил, что после сердечного приступа его состояние стабилизировалось.

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.

Армия и оружие Пентагон заключил контракт на почти 500 новейших истребителей F-35 Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 млрд долларов.

Общество Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.

Космос Умер академик Анфимов, руководивший затоплением станции «Мир» Скончался в возрасте 84 лет российский академик Николай Анфимов, который управлял сведением с орбиты орбитальной станции "Мир".

Общество В Госдуме предложили разрешить покупать машину на маткапитал Ранее, 10 июня, сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила дать родителям возможность тратить материнский капитал на лечение детей.

Наука Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.