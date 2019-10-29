Общество

Газета.RuГазета.RuСоловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал драку между украинскими политологами Василем Вакаровым и Александром Семченко в студии ток-шоу "Вечер".
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Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов в студии

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Участник драки на шоу Соловьева назвал причину потасовки

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Люди с психическими расстройствами умирают раньше других

Люди, страдающие различными психическими расстройствами живут намного меньше других и умирают, соответственно значительно раньше, заявили научные сотрудники из европейского Орхусского университета.
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Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия

Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово

Самолет авиакомпании Thai Airways рейсом Лондон - Бангкок сел в московском аэропорту "Домодедово" из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
РИА Новости 13:37
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Бельгийские ВВС сообщили о перехвате российского истребителя Су-35

Представители ВВС Бельгии сообщили, что их многофункциональные истребители F-16 перехватили группу российских самолетов, в числе которых был Су-35.
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Армия и оружие

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не располагает официальным подтверждением уничтожения главаря террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду о том, что российская команда не играла в футбол, «припарковав автобус» у своих ворот.
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«Я взрослела до этой музыки». Медведева — о «Мемуарах гейши»

Спорт-Экспресс 13:13
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Киев заявил о начале разведения сил в Золотом

В Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.
RT на русском 05:27
Армия и оружие

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На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.
РИА Новости 10:38
Шоу-бизнес

Максим Фадеев рассказал о самочувствии после сердечного приступа

Продюсер Максим Фадеев сообщил, что после сердечного приступа его состояние стабилизировалось.
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Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
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Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 млрд долларов.
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Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
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Умер академик Анфимов, руководивший затоплением станции «Мир»

Скончался в возрасте 84 лет российский академик Николай Анфимов, который управлял сведением с орбиты орбитальной станции "Мир".
Газета.Ru 12:06
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В Госдуме предложили разрешить покупать машину на маткапитал

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Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека

Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
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Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
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Доступный клон Apple Watch от признанного производителя вышел в России

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