Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1". Как рассказал журналист "Вечерней Москве", инцидент произошел не во время эфира, а на перерыве.

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