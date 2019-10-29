Общество
РИА НовостиСоловьев прокомментировал драку украинских политологов в студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1". Как рассказал журналист "Вечерней Москве", инцидент произошел не во время эфира, а на перерыве.
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Общество
Кипр перепроверит получивших гражданство за инвестиции
Напомним, в 2013 году началась программа, по которой можно было получить гражданство Кипра за инвестиции в размере от 2 млн евро.
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Общество
Зеленский: Украина стоит на пороге экономического прорыва
Украина стоит на пороге экономического прорыва, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
Общество
Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам и силовикам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СКР, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Генпрокуратуры и Верховного суда представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
Теннис
Хачанов не сумел защитить титул на «Мастерсе» в Париже
Российский теннисист Карен Хачанов начал защиту титула на турнире «Мастерс» в Париже со второго круга, где уступил представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу.
Экономика
Банковские MVNO на сети Tele2 привлекли 1,4 млн абонентов
База «Тинькофф Мобайла», «СберМобайла» и «ВТБ Мобайла» по итогам III квартала 2019 года достигла 1,4 млн клиентов, за год этот показатель вырос в три раза, сообщает пресс-служба компании.
Гаджеты
Раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro
Накануне презентации были раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro, который уже появился в базе данных TENAA.
Космос
Умер академик Анфимов, управлявший затоплением станции «Мир»
Российский ученый Николай Анфимов, руководивший сведением с орбиты орбитальной станции "Мир", скончался после продолжительной болезни, сообщает Роскосмос.
Армия и оружие
Взрыв прогремел при подготовке встречи военных России и Турции в Сирии
Устройство сдетонировало около бронеавтомобилей сотрудников российской военной полиции. В результате происшествия никто не пострадал.
Политика
В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос
Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Происшествия
В США гей-полицейский отсудил почти 20 млн долларов за дискриминацию
Американский полицейский Кейт Вильдхабер из города Сент-Луис в штате Миссури отсудил у полиции почти 20 миллионов долларов, сообщает BBC News.
Кино
Автор «Чернобыля» напишет сценарий новых «Пиратов Карибского моря»
В качестве продюсера продолжения «Пиратов Карибского моря» выбран Джерри Брукхаймер.
Политика
Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Общество
Поперечный заявил, что его слова вырезали из «Вечернего Урганта»
Комик Данила Поперечный пришел на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о том, как появление на Первом канале спасает его от проблем с Центром Э. Эти слова были вырезаны из программы, сообщает сам комик в Twitter.
Футбол
Сборная Болгарии наказана двумя матчами без зрителей за расизм
Сборная Болгарии проведёт без зрителей два матча, один из которых условно, из-за расистского поведения болельщиков во время встречи 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с командой Англии (0:6). Также Болгарская федерация футбола оштрафована на €75 тысяч.
Политика
Кремль отреагировал на данные о страхе россиян перед произволом власти
Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал результаты соцопроса «Левада-центра», согласно которым боязнь произвола властей вошла в топ-3 главных страхов россиян.
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Спорт
WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года
В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Космос
В Солнечной системе обнаружили новую планету
Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
Футбол
Быстров назвал лучшего русского партнёра и тренера в своей карьере
Бывший футболист сборной России и ряда клубов Премьер-Лиги Владимир Быстров назвал самых сильных партнёра и тренера в своей карьере.
Общество
Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь
Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
Музыка
Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.