Общество

РИА НовостиРИА НовостиСоловьев прокомментировал драку украинских политологов в студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1". Как рассказал журналист "Вечерней Москве", инцидент произошел не во время эфира, а на перерыве.
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Соловьев прокомментировал драку украинских политологов в студии

РИА Новости12:08

«Моя ответственность»: драка на шоу Соловьева

Рамблер02:30

Владимир Соловьев дал совет, как держать себя в руках, если хочется драться

Вечерняя Москва09:05

«Я не мог стоять в стороне»: Соловьёв рассказал, как разнимал сцепившихся украинских экспертов

Царьград09:52

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru09:31

Участник драки на шоу Соловьева назвал причину потасовки

URA.Ru10:29

У Соловьева в студии снова подрались

Национальная служба новостей02:20
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Общество

Кипр перепроверит получивших гражданство за инвестиции

Напомним, в 2013 году началась программа, по которой можно было получить гражданство Кипра за инвестиции в размере от 2 млн евро.
KM.ru 11:36
Технологии

Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Телеканал 360° 11:53
Общество

Зеленский: Украина стоит на пороге экономического прорыва

Украина стоит на пороге экономического прорыва, заявил президент страны Владимир Зеленский.
News.ru 07:11
Политика

Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Происшествия

В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

РБК 04:10
Общество

Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам и силовикам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СКР, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Генпрокуратуры и Верховного суда представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
Коммерсантъ 11:26
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Хачанов не сумел защитить титул на «Мастерсе» в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов начал защиту титула на турнире «Мастерс» в Париже со второго круга, где уступил представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу.
Матч ТВ 10:19
Экономика

Банковские MVNO на сети Tele2 привлекли 1,4 млн абонентов

База «Тинькофф Мобайла», «СберМобайла» и «ВТБ Мобайла» по итогам III квартала 2019 года достигла 1,4 млн клиентов, за год этот показатель вырос в три раза, сообщает пресс-служба компании.
Деловая газета. Юг 05:30
Гаджеты

Раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro

Накануне презентации были раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro, который уже появился в базе данных TENAA.
Astera 09:52
Космос

Умер академик Анфимов, управлявший затоплением станции «Мир»

Российский ученый Николай Анфимов, руководивший сведением с орбиты орбитальной станции "Мир", скончался после продолжительной болезни, сообщает Роскосмос.
РИА Новости 11:30
Происшествия

СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

РИА Новости 09:36
Армия и оружие

Взрыв прогремел при подготовке встречи военных России и Турции в Сирии

Устройство сдетонировало около бронеавтомобилей сотрудников российской военной полиции. В результате происшествия никто не пострадал.
Телеканал 360° 10:08
Политика

В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос

Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Красная весна вчера в 13:04
Происшествия

В США гей-полицейский отсудил почти 20 млн долларов за дискриминацию

Американский полицейский Кейт Вильдхабер из города Сент-Луис в штате Миссури отсудил у полиции почти 20 миллионов долларов, сообщает BBC News.
Ридус 11:15
Кино

Автор «Чернобыля» напишет сценарий новых «Пиратов Карибского моря»

В качестве продюсера продолжения «Пиратов Карибского моря» выбран Джерри Брукхаймер.
RuNews24.ru вчера в 04:11
Политика

Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах

Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Общество

Поперечный заявил, что его слова вырезали из «Вечернего Урганта»

Комик Данила Поперечный пришел на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о том, как появление на Первом канале спасает его от проблем с Центром Э. Эти слова были вырезаны из программы, сообщает сам комик в Twitter.
Газета.Ru 06:52
Гаджеты

Доступный клон Apple Watch от признанного производителя вышел в России

iXBT.com 07:10
Происшествия

В Челябинской области умер младенец, оставшийся без присмотра матери

РИА Новости 02:04
Общество

Белгородский губернатор призвал отменить домашние задания в школах

Коммерсантъ 07:58
Футбол

Сборная Болгарии наказана двумя матчами без зрителей за расизм

Сборная Болгарии проведёт без зрителей два матча, один из которых условно, из-за расистского поведения болельщиков во время встречи 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с командой Англии (0:6). Также Болгарская федерация футбола оштрафована на €75 тысяч.
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Политика

Кремль отреагировал на данные о страхе россиян перед произволом власти

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал результаты соцопроса «Левада-центра», согласно которым боязнь произвола властей вошла в топ-3 главных страхов россиян.
Новый День 07:55
Политика

Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста

Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Шоу-бизнес

Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Спорт

WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года

В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Российская газета 02:08
Космос

В Солнечной системе обнаружили новую планету

Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
Российская газета вчера в 23:30
Футбол

Быстров назвал лучшего русского партнёра и тренера в своей карьере

Бывший футболист сборной России и ряда клубов Премьер-Лиги Владимир Быстров назвал самых сильных партнёра и тренера в своей карьере.
Чемпионат 05:39
Общество

Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь

Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
РБК 04:02
Музыка

Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз

Газета.Ru 10:50
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Жителя Архангельска обвинили в каннибализме

Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия 06:12
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