с чего всё началось

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал свое попадание в Книгу рекордов Гиннеса за самое длительное пребывание в эфире в течение недели.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».

Шоу-бизнес Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.

Футбол Защитник «Рубина» переведен из реанимации В нынешнем розыгрыше молодежного первенства России Вячеслав Фомин провел двенадцать матчей, но не смог отметиться результативными действиями.

Общество АМПП порекомендует москвичке оспорить в суде якобы полученные штрафы на 500 тыс. руб. за парковку у дома Жительнице Таганского района Москвы порекомендуют в судебном порядке оспорить правомерность якобы полученных ей штрафов на 500 тыс. руб. за парковку возле дома, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).

Армия и оружие Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).

Политика В Кремле назвали изменения в СПЧ обычной ротацией Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что исключение пяти человек из Совета по правам человека (СПЧ), указ о котором подписал Владимир Путин, является обычной ротацией, передает радиостанция "Говорит Москва".

Политика Дерипаска объяснил обыски США в его бывшей фирме Обыски в компании Terra Services, ранее подконтрольной бизнесмену Олегу Дерипаске, а также освещение этого инцидента в СМИ являются попытками втянуть предпринимателя в «политические интриги США».

Футбол Первушин назначен и.о. главного тренера «Тамбова» Пресс-служба «Тамбова» объявила о назначении Сергея Первушина исполняющим обязанности наставника команды.

Гаджеты Huawei анонсировала продажи фитнес-трекера Band 4 в России Huawei объявила о старте продаж в России умного браслета Band 4. Об этом говорится в сообщении компании.

Авто АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.

Хоккей ЦСКА обыграл «Торпедо» и одержал седьмую победу подряд ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2. В составе победителей Никита Нестеров оформил дубль, еще по разу отличились Линден Вей, Иржи Секач и Константин Окулов.

Шоу-бизнес Федор Добронравов оценил перспективы новых «Сватов» Источник из окружения актера Федора Добронравова, играющего одну из главных ролей в сериале "Сваты", рассказал об отношении артиста к продолжению сериала.

Гаджеты В Xiaomi раскрыли «секретную» функцию Redmi 8 и Redmi 8A Смартфоны Redmi 8 и 8A оснащены функцией звукового удаления пыли, которую ранее не раскрывали.

Политика МИД Германии выступил против признания «голодомора» геноцидом МИД Германии выступил против того, чтобы немецкий Бундестаг признавал та называемый "голодомор" геноцидом украинского народа.

Происшествия Омбудсмен и СК рассказали о семье попавшей в больницу девочки из Орла Следственные органы пока не нашли признаков халатности в действиях органов опеки Орловской области, где попала в больницу 12-летняя девочка, которую СМИ назвали "маугли", социальные службы работали с матерью и восемью детьми после того, как недавно скончался глава семьи, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК по региону Юлия Дорофеева.

Общество Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.

Гаджеты Раскрыта цена бюджетного смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой 108 Мп Компания Xiaomi уже презентовала смартфон с рекордной камерой на 104 Мп, им стал Mi MIX Alpha, однако он появится в магазинах не скоро и будет дорого стоить.

Общество Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Происшествия Пожар на складе на востоке Москвы потушен Пожарные потушили возгорание на складе на Амурской улице на востоке Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.

Армия и оружие Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».

Шоу-бизнес Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.