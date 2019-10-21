Общество
РИА НовостиСоловьев прокомментировал попадание в Книгу рекордов Гиннесса
Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал свое попадание в Книгу рекордов Гиннеса за самое длительное пребывание в эфире в течение недели.
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с чего всё началось
Как следует из опубликованной на сайте Книги рекордов Гиннесса информации, Соловьев провел как ведущий в телеэфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд в течение одной недели.ТАССвчера в 10:15
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Соловьев назвал попадание в Книгу рекордов Гиннесса «побочным продуктом своей активности»
Вечерняя Москвавчера в 12:32
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