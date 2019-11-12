с чего всё началось

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заведение против него двух уголовных дел на Украине. В беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" журналист заявил, что ничего не нарушал, и обвинил Службу безопасности Украины в юридической безграмотности.

Соловьев прокомментировал уголовные дела против него на Украине

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Хоккей Панарин высказался об адаптации в «Рейнджерс» Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался о своей адаптации в новом клубе.

Происшествия Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы Обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки доценту СПбГУ Олегу Соколову не предоставили телевизор, однако очки и книги в ближайшее время будут доставлены в его камеру в СИЗО.

Происшествия СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова Направить криминалистов поручил глава СК Александр Бастрыкин «для оказания практической помощи в расследовании резонансного убийства» и проверки сведений СМИ «об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки».

Общество В России предложили сократить срок использования шипованной резины Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев сделал предложение возлюбленной Как сообщают СМИ, Шепелев уже сделал возлюбленной предложение руки и сердца.

Игры Инсайдер: студия Hangar 13 работает над Mafia IV Помимо работы над Mafia IV, студия планирует выпустить Mafia II Remaster. По словам инсайдера, над ней работает чешский филиал Hangar 13.

Политика Кремль назвал проявлением цензуры идею доступа в интернет по паспорту Предложение ввести обязательную регистрацию граждан по паспорту при доступе в интернет привело бы к цензуре и нарушению прав человека.

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Футбол Врач сборной России рассказал о травмах Черышева и Баринова Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о травмах полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева и хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Политика Лавров пошутил насчет причастности РФ к будущим выборам президента США Глава МИД России Сергей Лавров пошутил по поводу выборов президента США, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Спорт Американская гимнастка погибла в результате падения с брусьев Американская гимнастка Мелани Коулман скончалась в возрасте 20 лет после неудачного падения с брусьев во время тренировки.

Происшествия ЕСПЧ присудил россиянке 25 тысяч евро за избиение ее отца силовиками Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить компенсацию в размере 25 тысяч евро жительнице Краснодарского края.

Игры На старте сервиса Google Stadia его библиотека получит 12 игр Компания Google представила список игр, которые появятся в облачном сервисе Stadia во время старта.

Политика Савченко призвала Зеленского «не быть лохом» Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко написала обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook.

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Политика Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.

Общество Медведев в Новосибирске посетил музей центра вирусологии «Вектор» Российский премьер-министр Дмитрий Медведев перед совещанием в Новосибирске посетил музей Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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Политика Украина в случае снятия санкций с России потребует компенсацию Ранее в бундестаге выразили надежду, что в 2020 году произойдёт продвижение по вопросу отмены санкций против России.

Общество Участник «Северного потока-2» сумел избежать штрафа Ранее стало известно о штрафе в отношении другого участника проекта, французской Engie.