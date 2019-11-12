Политика
Газета.RuСоловьев прокомментировал уголовные дела против него на Украине
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заведение против него двух уголовных дел на Украине. В беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" журналист заявил, что ничего не нарушал, и обвинил Службу безопасности Украины в юридической безграмотности.
Читать в источнике
Оценить189
Подробнее о событии
Показать все источники
Еврей и наследник Левитана. Соловьев об уголовном деле против него на Украине
Национальная служба новостей05:46
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:31, Ашберн
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Lenta.ru вчера в 01:40
Общество
Кирилл Терешин лишился «рук-базук»
Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», удалили токсичный синтол из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 06:36
Хоккей
Панарин высказался об адаптации в «Рейнджерс»
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался о своей адаптации в новом клубе.
Газета.Ru вчера в 23:34
Кино
Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru 06:35
Происшествия
Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы
Обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки доценту СПбГУ Олегу Соколову не предоставили телевизор, однако очки и книги в ближайшее время будут доставлены в его камеру в СИЗО.
Газета.Ru 03:39
Общество
Малышева подаст в суд на ряд СМИ
REGNUM вчера в 13:41
Происшествия
СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова
Направить криминалистов поручил глава СК Александр Бастрыкин «для оказания практической помощи в расследовании резонансного убийства» и проверки сведений СМИ «об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки».
Известия 03:48
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев сделал предложение возлюбленной
Как сообщают СМИ, Шепелев уже сделал возлюбленной предложение руки и сердца.
StarHit.ru 03:00
Игры
Инсайдер: студия Hangar 13 работает над Mafia IV
Помимо работы над Mafia IV, студия планирует выпустить Mafia II Remaster. По словам инсайдера, над ней работает чешский филиал Hangar 13.
CyberSport.ru 04:22
Политика
Кремль назвал проявлением цензуры идею доступа в интернет по паспорту
Предложение ввести обязательную регистрацию граждан по паспорту при доступе в интернет привело бы к цензуре и нарушению прав человека.
РБК 04:39
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Авто
Mitsubishi представил внедорожную версию Mitsubishi Xpander
Компания Mitsubishi представила новый семейный кросс-вэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Автоновости дня 04:35
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Общество
Песков отреагировал на призыв вернуть прежний пенсионный возраст в ДФО
Ранее во вторник стало известно, что правительству в Госдуме предложили вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.
Известия 05:20
Футбол
Врач сборной России рассказал о травмах Черышева и Баринова
Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о травмах полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева и хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова.
Sport24.ru 05:14
Политика
Лавров пошутил насчет причастности РФ к будущим выборам президента США
Глава МИД России Сергей Лавров пошутил по поводу выборов президента США, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:03
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Спорт
Американская гимнастка погибла в результате падения с брусьев
Американская гимнастка Мелани Коулман скончалась в возрасте 20 лет после неудачного падения с брусьев во время тренировки.
RT на русском 07:09
Происшествия
ЕСПЧ присудил россиянке 25 тысяч евро за избиение ее отца силовиками
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить компенсацию в размере 25 тысяч евро жительнице Краснодарского края.
Общая газета.RU 07:14
Игры
На старте сервиса Google Stadia его библиотека получит 12 игр
Компания Google представила список игр, которые появятся в облачном сервисе Stadia во время старта.
REGNUM 04:55
Политика
Савченко призвала Зеленского «не быть лохом»
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко написала обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook.
РИА Новости 06:48
Экономика
Министр ЕЭК предложил создать единую систему для борьбы с контрафактной продукцией
По словам другой докладчицы форума, министра ЕЭК по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Карине Минасян, ЕЭК разработала дорожную карту для создания системы и внедрения механизмов для борьбы контрафактной продукцией.
ТАСС 03:03
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Общество
Медведев в Новосибирске посетил музей центра вирусологии «Вектор»
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев перед совещанием в Новосибирске посетил музей Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
RT на русском 05:54
Политика
Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку
Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
REGNUM 06:10
Политика
Украина в случае снятия санкций с России потребует компенсацию
Ранее в бундестаге выразили надежду, что в 2020 году произойдёт продвижение по вопросу отмены санкций против России.
RT на русском 03:54
Общество
Участник «Северного потока-2» сумел избежать штрафа
Ранее стало известно о штрафе в отношении другого участника проекта, французской Engie.
Lenta.ru 06:47
Общество
В Greenpeace предложили запретить влажные салфетки в России
Greenpeace предлагает запретить использование в России основных 10 одноразовых пластиковых загрязнителей окружающей среды, в том числе влажных салфеток, говорится в письме российского отделения организации на имя главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.
РИА Новости 04:17