Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на возбуждение уголовных дел против него на Украине. Так, по словам журналиста, для того, чтобы "наследникам бандеровцев завести уголовные дела против журналиста-еврея, не нужен повод".

Соловьев прокомментировал возбуждение дел против него на Украине

Политика На Украине завели два уголовных дела против Владимира Соловьева Служба безопасности Украины завела два уголовных дела по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского журналиста Владимира Соловьева, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ СБУ.

Происшествия В Польше нашли тела двух украинцев в холодильной камере для фруктов В польской Садковице нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

Культура Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта» Многие помнят легендарную сцену допроса из фильма «Основной инстинкт» с участием Шэрон Стоун.

Происшествия Отчим рассказал о пропавшей в Ставрополе школьнице Ранее в главном управлении МВД по Ставропольскому краю сообщили, что в Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю девочку, которая утром в понедельник вышла из дома и не вернулась.

Политика Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США Израиль экстрадировал в США россиянина Алексея Буркова. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве юстиции Соединенных Штатов.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Общество Минприроды сообщило об угрозе «мусорного» коллапса в Томской области В список 16 регионов России, властям которых министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рекомендовал в целях недопущения «мусорного» коллапса обратить особое внимание на деятельность региональных операторов, вошла Томская область.

Здоровье Врач назвал способы предотвратить развитие рака прямой кишки Рак прямой кишки (колоректальный) имеет очень широкое распространение. Он стоит на втором месте по количеству смертей во всем мире.

Футбол Сборная России сыграет в ближайших матчах в старой форме "Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - говорится в сообщении.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино» Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.

Политика Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику Подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес вылетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.

Общество «Росконтроль» проверил качество подсолнечного масла Союз потребителей «Росконтроль» проверил качество рафинированного подсолнечного масла, сообщает телеканал «360».

Армия и оружие Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения.

Общество Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.

Политика Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Парламент Молдавии попробует отправить в отставку правительство Санду 8 ноября Партия социалистов, входящая в правящую коалицию, но несогласная с предложенной Санду реформой, инициировала вотум недоверия правительству.

Политика Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.

Общество В России подорожает сотовая связь В следующем году жители нашей страны могут столкнуться с подорожанием сотовой связи на примерно на десять-двадцать пять процентов – такое предположение сделали аналитики, связав его с отменой роуминга Предполагается, что операторы повысят цены на услуги мобильной связи, чтобы компенсировать потерю доходов после того, как отменили роуминг.