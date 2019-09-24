Политика
Lenta.ruСоловьев раскричался из-за «либерального бреда» о России
Телеведущий Владимир Соловьев раскричался в эфире канала «Россия 1» из-за «либерального бреда» об истории России. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
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Политика
На Украине хотят провести переговоры с Россией по морской границе
Украинское госучреждение "Госгидрография" предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 22:01
Космос
NASA заключило контракт на строительство кораблей для полетов на Луну
Корпорация Lockheed Martin выиграла контракт на строительство космических кораблей Orion, предназначенных для запусков к Луне в рамках программы Artemis.
РБК 21:26
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Здоровье
В пищевом пальмовом масле нашли опаснейший яд
Массовое использование технического пальмового масла в продуктах питания Федоров называет «пищевым терроризмом» и «геноцидом российского народа».
Московский Комсомолец 12:21
Политика
Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.
RT на русском 07:02
Общество
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 13:09
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Армия и оружие
США потеряли преимущество в использовании самолётов ДРЛО
Россия лишила Соединённые Штаты важного преимущества — возможности использовать самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО — AWACS).
REGNUM 07:59
Экономика
Путин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых
Изменения в российское законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки по ипотеке на Дальнем Востоке до 2 процентов годовых, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года.
Lenta.ru 03:57
Общество
В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли
В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.
РИА Новости 13:30
Технологии
Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России
В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Известия 19:22
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура 02:07
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru 07:17
Футбол
Уткин: назначение Парфёнова наставником «Спартака» немыслимо, он украинец
Известный блогер Василий Уткин высказал своё мнение о возможном назначении наставника «Урала» Дмитрия Парфёнова на пост главного тренера «Спартака».
Чемпионат 20:10
Хоккей
Ульяну Тригубчак обвинили в измене родному клубу
Чемпионат 13:45
Авто
Названы автомобили с лучшими мультимедийными системами
Letnews.ru 21 сентября в 06:36
Общество
Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России
По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
REGNUM 02:40
Политика
Джонсон предложил заключить новую ядерную сделку с Ираном
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по прибытии в Нью-Йорке, где пройдет 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что пришло время заключить новое ядерное соглашение с Ираном, которое придет на смену Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
РБК 17:37
Армия и оружие
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых на подлете к Хмеймиму
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, которых сбили вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
РИА Новости 22:03
Происшествия
Двое российских военных ранены в Таджикистане
"Два военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар - административном центре Хатлонской области, находясь вне части - в самом городе по личным делам, подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений", - рассказал представитель ведомства.
Газета.Ru 21 сентября в 13:20
Волейбол
Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева
Волейболист казанского "Зенита" Артем Вольвич рассказал об отношении к чиновникам и журналистам, которые позволяют себе делать скандальные высказывания.
Pravda.Ru 06:43
Происшествия
11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе
В Анапе в общей сложности 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки.
Газета.Ru 08:47
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной
Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.
Телепрограмма 09:22
Гаджеты
Facebook покупает стартап CTRL-labs, занятый исследованиями мозга
Американская компания Facebook заявила о намерениях приобрести стартап CTRL-labs, занимающийся исследованиями связи компьютеров и человеческого мозга, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 20:59