Политика

Lenta.ruLenta.ruСоловьев раскричался из-за «либерального бреда» о России

Телеведущий Владимир Соловьев раскричался в эфире канала «Россия 1» из-за «либерального бреда» об истории России. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
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Соловьев раскричался из-за «либерального бреда» о России

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по прибытии в Нью-Йорке, где пройдет 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что пришло время заключить новое ядерное соглашение с Ираном, которое придет на смену Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
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Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, которых сбили вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
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"Два военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар - административном центре Хатлонской области, находясь вне части - в самом городе по личным делам, подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений", - рассказал представитель ведомства.
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В Анапе в общей сложности 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки.
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