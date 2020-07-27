Политика

VSE42.RUVSE42.RUСоловьев раскритиковал действия Зеленского во время теракта в Луцке

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев выступил с критикой действий Владимира Зеленского и спецслужб Украины во время захвата заложников террористом в Луцке. Телеведущий высказал мнение, что президент Украины "решил устроить себе 15 минут славы", общаясь с террористом.
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Соловьев высмеял Зеленского за общение с террористом в Луцке

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Соловьев расценил переговоры Зеленского с террористом как «15 минут славы»

Московский Комсомолецвчера в 22:25

«Не дай Бог появятся серьёзные люди»: Зеленский получил выговор в прямом эфире

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Телеканал 360°вчера в 22:33

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Life.ruвчера в 23:21

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Lenta.ruвчера в 22:24

Соловьев высмеял действия Зеленского при захвате заложников в Луцке

РИА Новостивчера в 21:56
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
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Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
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Происшествия

Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре

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Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
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Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу

Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
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Новая избранница солиста российской поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова оказалась младше музыканта на 30 лет.
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Здоровье

На Кубани за сутки выявили 94 новых случая коронавируса

Всего в России за сутки выявлено 5765 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в стране превысило 812 тыс. человек.
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Общество

Российский сериал «Чики» обвиняют в пропаганде ЛГБТ

Омбудсмен по защите семьи Ольга Баранец обвиняет российский сериал «Чики» в пропаганде ЛГБТ.
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Общество

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Отмечается, что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК.
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Происшествия

Экс-заммэра Якутска осужден на 4 года за злоупотребление полномочиями

Коммерсантъ вчера в 22:57
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Общество

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Предполагается, что выполнение данных мер позволит обеспечить полное прекращение огня на территории Донбасса.
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Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Китая «Тяньцзинь Тэда» — «Шанхай СИПГ» 27 июля Букмекеры уверены, что матч чемпионата Китая «Тяньцзинь Тэда» — «Шанхай СИПГ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.76, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30.
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"Манчестер Юнайтед" и "Челси" завоевали места в Лиге чемпионов по итогам чемпионата Англии.
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Происшествия

В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских

В массовых беспорядках пострадали 59 полицейских. Ранее власти города назвали происходящее в Сиэтле бунтом.
Коммерсантъ вчера в 23:54
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Общество

В Башкирии количество зараженных коронавирусом достигло 6607 человек

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин во время оперативного совещания в правительстве сообщил актуальные данные по ситуации с коронавирусом.
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Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Авто

Внедорожник Aurus Komendant вышел на тесты в Астрахани

Ранее тестовый прототип модели не раз замечали во время испытаний в Швеции и на дорогах Европы, а недавно очевидцы сфотографировали модели в России.
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Общество

Перекуры могут сделать работу более эффективной

Эксперт в области корпоративной культуры Ольга Черкашина рассказала во время интервью для радио Sputnik о том, помогает или же вредит тот самый перекур с коллегами.
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Экономика

Больше всего в Алтайском крае зарабатывают в транспортной отрасли

По итогам пяти месяцев 2020 года средняя зарплата в Алтайском крае составила 28282 руб. Она увеличилась на 7,5% (в реальном выражении – на 4,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

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Вильфанд сообщил о наступлении в РФ самой жаркой пятидневки года

Последние пять дней июля климатически являются самым теплым периодом года для континентальной России, рассказал 27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

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Восемь забайкальских выпускников получили по сто баллов на ЕГЭ

REGNUM 00:28
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Экономика

Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза

Лидером по поставкам будет Бразилия (24 млн тонн), сообщает РБК. Российский экспорт сахара увеличится более чем в четыре раза.
Коммерсантъ 01:48
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Общество

Третий этап снятия ограничений по коронавирусу стартовал в Забайкалье

Во время планёрного совещания 27 июля главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа сообщила о переходе региона на третий этап снятия ограничительных мероприятий по коронавирусу.
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Футбол

Крыховяк опубликовал фотографию с путешествия по Камчатке

Футболист московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк опубликовал фотографию с путешествия по Камчатке.
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СК завершил расследование убийства учредителя дагестанского еженедельника «Черновик» Хаджимурада Камалова

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Вспышка коронавируса зафиксирована на руднике в Красноярском крае

Вспышка заболевания коронавирусной инфекцией зафиксирована на золотодобывающем Васильевском руднике в Красноярском крае.
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