Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСоловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
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Соловьев раскритиковал жалующихся на нехватку масок россиян

Lenta.ru01:49

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

РИА Новостивчера в 23:55

Соловьев гневно высказался о тех, кто жалуется на нехватку масок

ФедералПресс00:47

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на дефицит масок

URA.Ru00:37

Соловьёв отреагировал на жалобы на нехватку масок

Московский Комсомолец00:13

Соловьев раскритиковал людей, которые жалуется на нехватку масок в аптеках

Gazeta.SPb00:08

Соловьёв осудил жалующихся на нехватку масок россиян

News.ru00:59
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 01:59, Ашберн
Политика

Трамп уволил генерального инспектора разведки из-за дела об импичменте

Аткинсон первым в США выразил обеспокоенность по поводу жалобы анонимного офицера разведки, касающейся телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля прошлого года, что, в конечном счете, и привело к расследованию дела об импичменте, которое провалилось в сенате.
Российская газета 04 апреля в 02:23
Происшествия

В Томской области частично обрушилась стена больницы

По словам главврача, обрушилась наружная кирпичная часть фронтона над входом в корпус терапевтического отделения, которая выступала над фасадом здания.
РБК 00:57
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Общество

Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса

Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
Известия 00:00
Общество

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
РБК вчера в 12:23
Общество

В Омской области продолжает стремительно меняться количество потенциальных носителей коронавируса

За сутки число заболевших не изменилось, а вот число потенциальных носителей продолжает стремительно меняться в сторону сокращения.
РИА СуперОмск 01:08
Технологии

Mail.ru Group перезапускает мессенджер ICQ

Mail.ru Group выпустит новый ICQ New — на базе одного из старейших мессенджеров России.
Adindex.ru вчера в 22:16
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия 04 апреля в 16:23
Общество

Роспотребнадзор рассказал о старте тестирования на коронавирус на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 20:56
Футбол

Медведева приняла участие в запущенном Роналду челлендже

RT на русском вчера в 16:03
Общество

Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска

После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
РИА Новости вчера в 19:21
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Экономика

Эксперты предупредили о проблемах для коммунальщиков из-за коронавируса

Кризис арендаторов Из-за пандемии коронавируса по всей России закрыто более 2 тыс. торговых центров, сообщал Российский совет торговых центров.
РБК 01:00
Шоу-бизнес

Лолита Милявская лишила свою единственную дочь наследства

Дочь Лолиты Милявской Ева Известно, что единственная дочь артистки 21-летняя Ева знает несколько иностранных языков.
Вокруг ТВ вчера в 04:42
Общество

В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля

В правительстве Приморья заявили о введении в регионе системы электронных пропусков с 7 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:40
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости вчера в 10:50
Политика

Челябинское Заксобрание утвердило кандидатуру нового омбудсмена

REGNUM 01:41
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета 04 апреля в 20:35
Происшествия

В Красноярске второй раз за две недели напали на медика скорой помощи

РИА Новости 01:39
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM вчера в 17:44
Общество

В Брянске коронавирус выявили еще у 5 человек

На сегодняшний день, на 6 апреля 2020 года, на территории Брянского региона подтверждено ещё пять случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета "Авангард" Климовского района Брянской области 01:56
Здоровье

Танкер-госпиталь и 100 тысяч мешков для тел: США проигрывают войну с коронавирусом

В жилом квартале Нью-Йорка грузят тела в прицеп дальнобоя. И в погрузчике, и в прицепе рефрижератора — новые жертвы коронавируса.
НТВ вчера в 13:30
Происшествия

Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали

RT на русском вчера в 15:53
Футбол

Игрок «Ман Сити» Уокер извинился за секс-вечеринку во время карантина

РИА Новости вчера в 07:29
Здоровье

Ярославская компания испытывает препараты для лечения Covid-19

«Минздрав РФ одобрил проведение клинического исследования эффективности и безопасности олокизумаба (ингибитора интерлейкина-6) и RPH-104 (ингибитора интерлейкина-1) для лечения пациентов с тяжелой инфекцией COVID-19»,— цитирует «РИА Новости» пресс-службу компании «Р-Фарм».
Коммерсантъ Ярославль 01:37
Общество

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru вчера в 13:28
Технологии

Ученые выяснили время сохранения коронавируса на поверхностях

Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.
Интерфакс вчера в 23:29
Общество

Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 23:41
Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета вчера в 20:39
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета 04 апреля в 10:31
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