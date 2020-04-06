Коронавирус
РИА НовостиСоловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
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Политика
Трамп уволил генерального инспектора разведки из-за дела об импичменте
Аткинсон первым в США выразил обеспокоенность по поводу жалобы анонимного офицера разведки, касающейся телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля прошлого года, что, в конечном счете, и привело к расследованию дела об импичменте, которое провалилось в сенате.
Происшествия
В Томской области частично обрушилась стена больницы
По словам главврача, обрушилась наружная кирпичная часть фронтона над входом в корпус терапевтического отделения, которая выступала над фасадом здания.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Общество
Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
Общество
Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ
Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
Общество
В Омской области продолжает стремительно меняться количество потенциальных носителей коронавируса
За сутки число заболевших не изменилось, а вот число потенциальных носителей продолжает стремительно меняться в сторону сокращения.
Технологии
Mail.ru Group перезапускает мессенджер ICQ
Mail.ru Group выпустит новый ICQ New — на базе одного из старейших мессенджеров России.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о старте тестирования на коронавирус на дому
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Футбол
Медведева приняла участие в запущенном Роналду челлендже
Общество
Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска
После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Экономика
Эксперты предупредили о проблемах для коммунальщиков из-за коронавируса
Кризис арендаторов Из-за пандемии коронавируса по всей России закрыто более 2 тыс. торговых центров, сообщал Российский совет торговых центров.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская лишила свою единственную дочь наследства
Дочь Лолиты Милявской Ева Известно, что единственная дочь артистки 21-летняя Ева знает несколько иностранных языков.
Общество
В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля
В правительстве Приморья заявили о введении в регионе системы электронных пропусков с 7 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Общество
В Брянске коронавирус выявили еще у 5 человек
На сегодняшний день, на 6 апреля 2020 года, на территории Брянского региона подтверждено ещё пять случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Танкер-госпиталь и 100 тысяч мешков для тел: США проигрывают войну с коронавирусом
В жилом квартале Нью-Йорка грузят тела в прицеп дальнобоя. И в погрузчике, и в прицепе рефрижератора — новые жертвы коронавируса.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали
Футбол
Игрок «Ман Сити» Уокер извинился за секс-вечеринку во время карантина
Здоровье
Ярославская компания испытывает препараты для лечения Covid-19
«Минздрав РФ одобрил проведение клинического исследования эффективности и безопасности олокизумаба (ингибитора интерлейкина-6) и RPH-104 (ингибитора интерлейкина-1) для лечения пациентов с тяжелой инфекцией COVID-19»,— цитирует «РИА Новости» пресс-службу компании «Р-Фарм».
Общество
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
Технологии
Ученые выяснили время сохранения коронавируса на поверхностях
Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.
Общество
Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом.
Политика
В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.