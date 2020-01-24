Политика
Lenta.ruСоловьев раскритиковал украинского премьера за бандеровский лозунг
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука за то, что он произнес бандеровский лозунг на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Свое мнение Соловьев высказал во время шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".
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с чего всё началось
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука, назвав его вурдалаком после того, как он озвучил лозунг "Слава Украине!" в Давосе.РИА Новостивчера в 19:05
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Соловьев раскритиковал Гончарука за совет запомнить фразу «Слава Украине!»
Аргументы и Фактывчера в 20:15
Соловьев жестко осудил премьера Украины за лозунг Бандеры в Давосе
Московский Комсомолецвчера в 19:27
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