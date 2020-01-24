Политика

Lenta.ruLenta.ruСоловьев раскритиковал украинского премьера за бандеровский лозунг

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука за то, что он произнес бандеровский лозунг на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Свое мнение Соловьев высказал во время шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".
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Соловьев обозвал премьера Украины за бандеровский лозунг в Давосе

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука, назвав его вурдалаком после того, как он озвучил лозунг "Слава Украине!" в Давосе.
РИА Новостивчера в 19:05

Подробнее о событии

Соловьев раскритиковал премьер-министра Украины за бандеровский лозунг в Давосе

ФАНвчера в 20:15

Соловьев раскритиковал украинского премьера за бандеровский лозунг

Lenta.ru02:24

Соловьев окрестил вурдалаком премьера Гончарука за лозунг «Слава Украине»

Телеканал 360°01:45

Соловьёв назвал Гончарука «вурдалаком» за выступление в Давосе

REGNUM03:28

Соловьев раскритиковал Гончарука за совет запомнить фразу «Слава Украине!»

Аргументы и Фактывчера в 20:15

Соловьев жестко осудил премьера Украины за лозунг Бандеры в Давосе

Московский Комсомолецвчера в 19:27

Соловьев обозвал премьера Украины за бандеровский лозунг в Давосе

РИА Новостивчера в 19:05
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Происшествия

Кровавая бойня с бензопилой произошла под Омском

В Павлоградском районе под Омском произошла массовая бойня с битой и бензопилой, сообщает Om1.ru.
Газета.Ru 02:44
Происшествия

Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме

В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми.
Lenta.ru 00:32
Политика

Орешкин заявил о серьёзных рисках торговой сделки КНР и США

15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе торговой сделки.
RT на русском 03:24
Политика

Израильские военные попросили Путина сфотографироваться с ними

ФАН вчера в 10:47
Политика

Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина

Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Эхо Москвы вчера в 03:30
Общество

Двух россиян в США приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

Граждан России приговорили к 12 годам тюремного заключения, сообщает прокуратура Южного округа Флориды.
Коммерсантъ 00:55
Политика

Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
РБК 03:44
Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС вчера в 03:43
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7

С того момента, как Microsoft прекратила официальную поддержку Windows 7, пользователи ОС начали постоянно сталкиваться с полноэкранными оповещениями о том, что устаревшая версия операционной системы небезопасна.
Live24 вчера в 02:12
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

ТАСС 01:47
Политика

Запуск «Северного потока – 2» отсрочен на 2 года

В ближайшие два года Украина может быть спокойна: трубопровод "Северный поток – 2", который нужен России, чтобы поставлять газ в Европу в обход Незалежной, запущен не будет.
Утро.ru 03:25
Теннис

Серена Уильямс проиграла Ван Цян на Australian Open

Как писал NEWS.ru ранее, россиянин Карен Хачанов обыграл шведского теннисиста Микаэля Имера в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
News.ru 00:38
Наука

Доктор Джэйми Фостер назвал рецепт «идеального кофе»

Благодаря рецепту доктора Джэйми Фостера за год заведение сэкономило более 20% кофе, при этом вкус напитка стал только лучше, сообщается в материале издания newinform.
Дни24 03:02
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
РБК 03:27
Политика

В МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере

Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».
RT на русском 03:34
Политика

Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

Ведомости 02:40
Происшествия

Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС приняли за взрыв

Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС жители Ростовской области приняли за пожар или взрыв.
REGNUM 03:31
Происшествия

В Томской области нашли тело 12-го погибшего при пожаре

В Томской области в ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района следователи обнаружили в руинах сгоревшего барака останки еще одного погибшего.
Российская газета 03:21
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Происшествия

Мосгорсуд снял арест с части акций по делу Абызова

Мосгорсуд снял арест с части акций по делу экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, выяснив, что они принадлежат ряду юридических лиц.
Взгляд.ру 03:22
Общество

Рязанка стала самой красивой бабушкой Европы

Рязанские ведомости вчера в 02:15
Политика

Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке

РИА Новости вчера в 11:20
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Политика

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия вчера в 12:57
Политика

Латвия опустилась на 44-е место в рейтинге восприятия коррупции

В рейтинге восприятия коррупции, который ежегодно публикует Transparency International, Латвия потеряла две позиции и скатилась на 44-е место из 180 стран мира.
REGNUM вчера в 09:23
Футбол

«Манчестер Юнайтед» не станет покупать Кавани

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Times.
Чемпионат 02:43
Общество

Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов

Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Lenta.ru вчера в 21:38
Общество

Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию

Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Происшествия

Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе

В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Lenta.ru вчера в 08:05
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