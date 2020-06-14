Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняСоловьев раскритиковал видеообращение Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев усомнился, что Михаил Ефремов имеет право записывать и публиковать видео, находясь под домашним арестом после скандального ДТП. Соловьев задался вопросом, законно ли использование сотовой связи при такой мере пресечения.
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Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

Известия02:52

Соловьев дал резкую оценку извинениям Ефремова после смертельного ДТП

Газета.Ruвчера в 22:19

«Актер сыграл раскаяние, а было ли оно в реальности?» — Рунет о Ефремове

ИА Красная Весна05:06

Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

REGNUM01:00

Соловьёв резко прокомментировал извинения Ефремова после ДТП

News.ruвчера в 23:07

Соловьев атаковал Ефремова из-за видео с извинениями

Московский Комсомолец02:26

Соловьев усомнился, что Ефремов не нарушил закон, записывая обращение

РИА Новостивчера в 21:59
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
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Общество

Глава Новочеркасска объяснил ошибку на баннерах ко Дню России

Исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко признал ошибки на рекламных плакатах ко Дню России.
BFM.ru 04:49
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Политика

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
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Политика

"С чего им отдавать нам Курилы?" Японцы прокомментировали слова Путина

Читателей японского издания Yomiuri shimbun не удивило заявление президента Владимира Путина о принадлежности Курильских островов России.
РИА Новости 07:59
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Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
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Политика

Болтон готовит бомбу для Трампа

Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
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Происшествия

Михаил Ефремов выступил с видеообращением

Культуромания вчера в 03:45
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Армия и оружие

Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

На территорию военной базы «Эт-Таджи» в Ираке, которую используют силы коалиции во главе с США, упали две ракеты типа «катюша», сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Коммерсантъ вчера в 16:44
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Шоу-бизнес

Маша Малиновская показала результат пластики

Малиновская решила долго не ждать и обратилась к хирургу, проведя операцию на веках.
Paparazzi.ru 07:35
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Политика

Путин ответил на критику поправок в Конституцию

Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
РИА Новости 07:26
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима

Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
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Происшествия

Уайт прокомментировал инцидент со стрельбой в Сан-Антонио

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением об инциденте в Сан-Антонио, в ходе которого представившийся бойцом UFC мужчина устроил стрельбу в баре.
RT на русском 02:37
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Шоу-бизнес

Охлобыстин попросил оставить в покое бывшую жену Ефремова

Актер Иван Охлобыстин попросил журналистов оставить в покое бывшую жену артиста Михаила Ефремова Ксению Качалину.
Lenta.ru вчера в 23:33
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Экономика

Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года.
Коммерсантъ 08:04
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Космос

Астронавт NASA стала первой женщиной, которая спустилась на самую глубокую точку Земли

Океанограф и астронавт Кэти Салливан является первой американкой, которая вышла в открытый космос.
Sunmag.me 11 июня в 05:05
Происшествия

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства избиения младенца отцом

Екатеринбург, 14 июня 2020, 13:20 — REGNUM В Екатеринбурге идут проверки по факту избиения семимесячного мальчика его отцом.
REGNUM 06:20
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Культура

Индийский актер Сушант Сингх Раджпут найден мертвым

Звезда Болливула Сушант Сингх Раджпут найден мертвым в своей квартире в Мумбаи, пишет портал «Утро.ru».
Вечерняя Москва 08:21
Общество

В Ростовской области выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом

Ростов-на-Дону, 14 июня 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:09
1,2K
Общество

Новая волна тепла придет в европейскую часть России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:39
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Общество

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

Российская газета 05:19
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Здоровье

Коронавирусом в Забайкалье заболели 136 врачей

Зампред правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв 14 июня в эфире программы ГТРК «Чита» сказал, что коронавирусом в Забайкалье заболели 136 врачей.
Zabnews.ru 07:35
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Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»

США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32
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Российский бизнесмен Зингаревич планирует приобрести французский клуб

Российский бизнесмен Антон Зингаревич готов купить «Шатору» - французский клуб, который выступает в лиге 2. Сумма сделки составит 8 миллионов евро, сообщил Get Football News France.
ProstoProSport 07:30
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Кинокритик отреагировал на удаление «Унесенных ветром» с HBO

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В американской Атланте продолжаются протесты

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Украинский футболист упрекнул Киев в нежелании мириться с Москвой

Своими мыслями поделился скандальный экс-футболист Олег Саленко.
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Трусова и Плющенко выполнили параллельный двойной аксель

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и бронзовый призер чемпионата Европы - 2020 Александра Трусова выполнили параллельный двойной аксель.
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