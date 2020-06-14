Общество
Экономика сегодняСоловьев раскритиковал видеообращение Ефремова
Телеведущий Владимир Соловьев усомнился, что Михаил Ефремов имеет право записывать и публиковать видео, находясь под домашним арестом после скандального ДТП. Соловьев задался вопросом, законно ли использование сотовой связи при такой мере пресечения.
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Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Общество
Глава Новочеркасска объяснил ошибку на баннерах ко Дню России
Исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко признал ошибки на рекламных плакатах ко Дню России.
BFM.ru 04:49
Политика
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
Политика
"С чего им отдавать нам Курилы?" Японцы прокомментировали слова Путина
Читателей японского издания Yomiuri shimbun не удивило заявление президента Владимира Путина о принадлежности Курильских островов России.
РИА Новости 07:59
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
Происшествия
Михаил Ефремов выступил с видеообращением
Культуромания вчера в 03:45
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
На территорию военной базы «Эт-Таджи» в Ираке, которую используют силы коалиции во главе с США, упали две ракеты типа «катюша», сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Коммерсантъ вчера в 16:44
Шоу-бизнес
Маша Малиновская показала результат пластики
Малиновская решила долго не ждать и обратилась к хирургу, проведя операцию на веках.
Paparazzi.ru 07:35
Политика
Путин ответил на критику поправок в Конституцию
Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
РИА Новости 07:26
Общество
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима
Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Происшествия
Уайт прокомментировал инцидент со стрельбой в Сан-Антонио
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением об инциденте в Сан-Антонио, в ходе которого представившийся бойцом UFC мужчина устроил стрельбу в баре.
RT на русском 02:37
Шоу-бизнес
Охлобыстин попросил оставить в покое бывшую жену Ефремова
Актер Иван Охлобыстин попросил журналистов оставить в покое бывшую жену артиста Михаила Ефремова Ксению Качалину.
Lenta.ru вчера в 23:33
Экономика
Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года.
Коммерсантъ 08:04
Космос
Астронавт NASA стала первой женщиной, которая спустилась на самую глубокую точку Земли
Океанограф и астронавт Кэти Салливан является первой американкой, которая вышла в открытый космос.
Sunmag.me 11 июня в 05:05
Происшествия
В Екатеринбурге выясняют обстоятельства избиения младенца отцом
Екатеринбург, 14 июня 2020, 13:20 — REGNUM В Екатеринбурге идут проверки по факту избиения семимесячного мальчика его отцом.
REGNUM 06:20
Культура
Индийский актер Сушант Сингх Раджпут найден мертвым
Звезда Болливула Сушант Сингх Раджпут найден мертвым в своей квартире в Мумбаи, пишет портал «Утро.ru».
Вечерняя Москва 08:21
Общество
В Ростовской области выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 14 июня 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:09
Общество
Новая волна тепла придет в европейскую часть России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:39
Общество
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета 05:19
Здоровье
Коронавирусом в Забайкалье заболели 136 врачей
Зампред правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв 14 июня в эфире программы ГТРК «Чита» сказал, что коронавирусом в Забайкалье заболели 136 врачей.
Zabnews.ru 07:35
Политика
Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»
США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32
Футбол
Российский бизнесмен Зингаревич планирует приобрести французский клуб
Российский бизнесмен Антон Зингаревич готов купить «Шатору» - французский клуб, который выступает в лиге 2. Сумма сделки составит 8 миллионов евро, сообщил Get Football News France.
ProstoProSport 07:30
Кино
Кинокритик отреагировал на удаление «Унесенных ветром» с HBO
Piter.tv 11 июня в 07:36
Футбол
Украинский футболист упрекнул Киев в нежелании мириться с Москвой
Своими мыслями поделился скандальный экс-футболист Олег Саленко.
NewInform 08:51
Фигурное катание
Трусова и Плющенко выполнили параллельный двойной аксель
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и бронзовый призер чемпионата Европы - 2020 Александра Трусова выполнили параллельный двойной аксель.
Газета.Ru 05:20