Общество
Экономика сегодняСоловьев раскритиковал видеообращение Ефремова
Телеведущий Владимир Соловьев усомнился, что Михаил Ефремов имеет право записывать и публиковать видео, находясь под домашним арестом после скандального ДТП. Соловьев задался вопросом, законно ли использование сотовой связи при такой мере пресечения.
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Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в товарищеском матче
Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
RT на русском 10:08
Общество
Гостиницы будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар
Роспотребнадзор обязал гостиницы отчитываться о том, что неженатые пары заселились в один номер, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 09:35
Происшествия
В Пулково столкнулись два самолета
Коммерсантъ 07:43
Политика
Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее военными действиями
Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон, которая является первым заместителем заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), пригрозила военными действиями против Южной Кореи, пишет Associated Press.
Lenta.ru 06:38
Общество
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
В Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтили память погибших в 1995 году, когда вооруженные боевики под командованием полевого командира Шамиля Басаева захватили несколько сотен заложников.
Российская газета 05:19
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru вчера в 07:00
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
RT на русском 06:26
Киберспорт
В Dota 2 появилась аркана для Queen of Pain
В Valve вышло обновление для Dota 2. В игре появилась Аркана на Queen of Pain – комплект The Eminence of Ristul.
ProstoProSport 12 июня в 03:21
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 12 июня в 09:37
Общество
Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 12 июня в 15:52
Футбол
Почеттино о своем будущем: «Это вопрос на миллион долларов. Жду, куда меня направит футбол»
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино сообщил, что пока не знает, где будет работать в будущем.
Sports.ru 08:34
Происшествия
На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно
Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в Подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области.
Интерфакс 10:09
Политика
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК вчера в 13:11
Общество
Новая вспышка в Пекине: коронавирус обнаружен в лососе
В Китае врачи зарегистрировали самый большой за два месяца прирост пациентов с COVID-19.
Evo-rus.com 10:34
Политика
НАТО предоставило Украине статус партнера с расширенными возможностями
Североатлантический альянс в пятницу, 12 июня, предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями.
Известия 12 июня в 11:14
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Политика
Путин раскрыл детали взятия аэропорта Слатина в Косово в 1999 году
Путин был секретарем Совета безопасности, когда впервые прозвучала идея о взятии под контроль аэропорта Слатина.
Слово и Дело 08:24
Авто
Рейтинг самых нержавеющих кроссоверов составили
Эксперты портала NJCAR.RU составили рейтинг самых нержавеющих массовых кроссоверов, доступных на российском рынке.
Новые автомобили 12 июня в 01:14
Происшествия
Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
Московский Комсомолец 08:51
Общество
Призер Игр разнес двор в Москве из-за боязни клещей и змей
Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах по гандболу Михаил Чипурин совершил акт вандализма в одном из дворов Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:38
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
Новые автомобили вчера в 01:02
Фигурное катание
Плющенко получил статус тренера сборной России после перехода Трусовой
Ранее Евгений Плющенко сообщил о том, что Александра Трусова выучила новый четверной прыжок — риттбергер.
Нева Спорт 06:32
Происшествия
В Екатеринбурге выясняют обстоятельства избиения младенца отцом
Екатеринбург, 14 июня 2020, 13:20 — REGNUM В Екатеринбурге идут проверки по факту избиения семимесячного мальчика его отцом.
REGNUM 06:20
Шоу-бизнес
Подсчитаны доходы устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова
Журналисты подсчитали доходы актера Михаила Ефремова, который пользовался большой популярностью у зрителей и режиссеров до проблем с законом.
iReactor 09:26
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Marvel анонсировала перезапуск серии про Железного человека в новой линейке комиксов.
Комсомольская правда вчера в 16:11