Происшествия

ИзвестияИзвестияСоловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра «Современник» в связи со смертельным ДТП, которое спровоцировал актер театра Михаил Ефремов. Свою позицию журналист высказал в telegram-канале. По мнению Соловьева, «лучше бы они продолжали молчать».
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Шукшина и Соловьев высказались о пьяном ДТП Ефремова

Газета.Ru03:20

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

Известия02:35

Театр «Современник» опубликовал официальное заявление в связи с ДТП Михаила Ефремова

ТАССвчера в 15:53

Соловьев подверг критике заявление «Современника» по ситуации с Ефремовым

Московский Комсомолецвчера в 22:36

Соловьев осудил «Современник» за заявление в поддержку Ефремова

РИА Новостивчера в 20:23

Соловьев раскритиковал вступившихся за Ефремова коллег по «Современнику»

Комсомольская правда00:25

«Современник» объяснил молчание по поводу аварии с Ефремовым

РБКвчера в 15:52
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Происшествия

В Новосибирской области подросток сжег школу

17-летний житель деревни Покровка в Купинском районе Новосибирской области будет судим за поджог своей школы.
Газета.Ru 02:33
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Политика

В Южной Корее заявили, что КНДР взорвала межкорейский офис связи

Министерство объединения Республики Корея во вторник подтвердило появившуюся ранее информацию о том, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.
ТАСС 03:17
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Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
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Общество

На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 231 человека

Екатеринбург, 16 июня 2020, 10:41 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 231 пациента.
REGNUM 03:41
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Происшествия

Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым

Национальная служба новостей вчера в 13:58
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Происшествия

Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки

Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM вчера в 14:12
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Происшествия

Из реки Мга достали тело мужчины без рук, ног и головы

Тело мужчины без головы, рук и ног нашли около 17:57 в реке Мга на территории Кировского районе Ленинградской области.
Piter.tv 02:38
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
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Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
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Общество

Губернатор: критический этап ликвидации ЧС в Норильске пройден

RT на русском 02:12
Энергетика

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля», — сообщили в польской компании.
РБК вчера в 08:07
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Наука

Половина Земли не затронута деятельностью человека

Дилетант вчера в 10:25
Спорт

World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке выплаты штрафа

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в отсрочке выплаты штрафа, сообщает издание L'Equipe.
Газета.Ru вчера в 17:50
Политика

Россия предоставила Турции два самолета-амфибии для тушения пожаров

Два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех").
РИА Новости 03:08
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Происшествия

Украинский нацист Стерненко порвал решение суда о своём аресте

Киев, 16 июня 2020, 02:27 — REGNUM Обвиняемый в убийстве украинский нацист Сергей Стерненко отказался выполнять решение о домашнем аресте и демонстративно порвал документ на ступенях Шевченковского районного суда Киева, передаёт 15 июня издание «Страна».
REGNUM вчера в 19:27
Происшествия

В США произошла стрельба во время демонстрации

RT на русском 02:26
Общество

В России за сутки выявлено 8248 заразившихся коронавирусом, всего — 545 458

В России за последние сутки зарегистрировано 8248 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:34
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

Российская газета 03:01
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Общество

ЦИК отказался тестировать всех членов избиркомов на коронавирус

Центризбирком заявил, что не будет тестировать всех членов избирательных комиссий на коронавирус перед голосованием по Конституции.
Компания 03:07
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Общество

Супругу Зеленского госпитализировали из-за коронавируса

ТАСС 03:45
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Энергетика

Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ

Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru 03:11
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Футбол

Экс-президент ФИФА оценил ЧМ-2018 в России

Знаменитый футбольный чиновник из Швейцарии Зепп Блаттер заявил, что был в восторге от уровня проведения чемпионата мира 2018 года.
ProstoProSport 01:54
Экономика

Фондовые индексы США выросли после заявления ФРС

Американские фондовые индексы начали день с понижением, но затем резко развернулись вверх после того, как Федеральная резервная система просигнализировала о новых мерах, направленных на поддержку рынков в условиях пандемии короновируса.
ПРАЙМ вчера в 20:25
Происшествия

Задержана бабушка, избившая внучку в лифте

Задержана женщина, избившая трехлетнюю внучку в лифте дома в Красноярске.
Вести.Ru 02:25
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Политика

Зюганов ответил Путину на критику позиции коммунистов по Конституции

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на критику президента Владимира Путина в адрес коммунистов.
Daily Storm вчера в 13:22
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Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости вчера в 02:34
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди

В одной из больниц Краснодара после двухнедельной комы скончалась лжехирург Алена Верди, заслужившая известность, когда на нее завели уголовное дело из-за изуродованных пациенток.
Газета.Ru вчера в 09:11
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Общество

Сенатор Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году

"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03:14
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Политика

МИД РФ направил Киеву ноту протеста в связи с русофобской акцией

"В связи с устроенной акцией Посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины", - говорится в заявлении.
РЕН ТВ вчера в 15:49
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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