Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю". Об этом сам журналист написал в своем телеграм-канале.

Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России

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