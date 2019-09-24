Политика
РИА НовостиСоловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю". Об этом сам журналист написал в своем телеграм-канале.
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Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
ТАСС 22 сентября в 17:37
Шоу-бизнес
Врачи назвали опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru вчера в 11:43
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
REGNUM вчера в 19:22
Шоу-бизнес
Певица МакSим впервые показала младшую дочь
Певица Марина Абросимова (МакSим) впервые опубликовала в соцсети фото своей младшей дочери, четырехлетней Марии.
Московский Комсомолец вчера в 12:34
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Армия и оружие
Курдские отряды захватили более 800 террористов из Европы
Красная весна вчера в 23:33
Общество
В Канаде медведи гризли вышли на шоссе и устроили схватку
В Сети стал вирусным ролик, на котором два медведя гризли сражаются на шоссе в канадской провинции Британская Колумбия.
РЕН ТВ вчера в 16:15
Авто
В Индии появится кроссовер Suzuki S-Presso за 300 тысяч рублей
Новые автомобили вчера в 12:19
Культура
Савик Шустер пообещал подать в суд на Коломойского
Телеведущий Савик Шустер заявил о намерении подать в суд на украинского олигарха Игоря Коломойского в защиту своей чести и достоинства.
News.ru 21 сентября в 06:06
Здоровье
На Урале сотрудники скорой помощи увольняются и требуют объяснений
В Челябинской области сотрудники станции скорой помощи Сатки требуют объяснить распределение денег в структуре своих зарплат.
REGNUM 00:05
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, какие беспилотники были сбиты рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии.
RT на русском 01:03
Происшествия
В тюменской больнице родственники погибшего в ДТП сломали дверь
Как оказалось, родственники погибшего сломали дверь в реанимации и нападали с телефонами на медсестру, доведя ее до слез.
АиФ Тюмень вчера в 04:34
Хоккей
СКА в серии буллитов уступил ЦСКА в матче КХЛ
Игра закончилась с результатом 2:3 в пользу Москвы. Петербургские хоккеисты из "СКА" уступили московскому "ЦСКА".
Piter.tv 00:42
Армия и оружие
В Саудовской Аравии расценят нападение Ирана на НПЗ как «акт войны»
Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сообщил, что, если атаки на нефтяные объекты королевства были совершены с территории Ирана, в стране расценят это как «акт войны».
Парламентская газета 22 сентября в 05:18
Политика
Глава Нацполиции Украины опроверг задержание экс-супруги
News.ru вчера в 13:57
Армия и оружие
США потеряли преимущество в использовании самолётов ДРЛО
Россия лишила Соединённые Штаты важного преимущества — возможности использовать самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО — AWACS).
REGNUM вчера в 07:59
Кино
Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми»
Награду телеакадемии США «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал года» получил последний сезон известного телесериала «Игра престолов».
Красная весна вчера в 02:10
Происшествия
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия
В Таджикистане ранили двух российских военных
BFM.ru 21 сентября в 11:02
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости вчера в 16:45
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ
Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.
RT на русском вчера в 17:42
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 22 сентября в 14:58
Шоу-бизнес
Актер Александр Числов действительно был заражен ВИЧ
Вести Подмосковья 01:17
Политика
Памфилова пожаловалась на бездействие правоохранительных органов по сигналам о фальсификациях на выборах
Полит.ру вчера в 23:14
Политика
Политолог оценил идею международного договора по Украине
Ранее Андрей Ермак рассказал об обсуждении на Украине идеи подписания масштабного международного договора с крупнейшими западными странами.
Комсомольская правда вчера в 09:25
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Спорт
Ганус: WADA ничего не требует от РУСАДА
Специалист подчеркнул, что РУСАДА не имеет никакого отношения к данным лаборатории.
Нева Спорт вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Тимати заработал на общепите 54 миллиона, обойдя Лепса и Бузову
Григорий Лепс вместе с Эмином Агалаковым, открывшие в Москве два ресторана «Рюмка водки», тоже не остались без прибыли, хоть и небольшой.
Телепрограмма вчера в 12:06
Общество
Найден самый богатый город России
Годом ранее первое место рейтинга городов России с самыми обеспеченными жителями занял подмосковный Красногорск.
Lenta.ru 00:10