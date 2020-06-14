Общество
Экономика сегодняСоловьев раскритиковал видеообращение Ефремова
Телеведущий Владимир Соловьев усомнился, что Михаил Ефремов имеет право записывать и публиковать видео, находясь под домашним арестом после скандального ДТП. Соловьев задался вопросом, законно ли использование сотовой связи при такой мере пресечения.
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Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия 12:00
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Общество
Египет объявил о возобновлении авиасообщения с 1 июля
Министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба заявил, что страна открывает авиасообщение в полном объёме с 1 июля.
RT на русском 13:38
Общество
Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине
Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
iReactor 07:26
Происшествия
Сотрудник ФСИН пришел с проверкой в квартиру Михаила Ефремова
Аргументы недели 12:00
Происшествия
На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно
Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области.
Интерфакс 10:09
Футбол
Кокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой»
Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, сыграл 93 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отметился десятью результативными передачами.
Metaratings 12 июня в 17:17
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Баскетбол
Валтерс рассказал о «договорняках» в СССР
Валдис Валтерс рассказал, что участвовал в «договорном» матче. Слова бывшего спортсмена передаёт «Прессбол» (Беларусь).
ГЛАС.RU 08:24
Армия и оружие
США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Американский крейсер и разведывательные самолеты пытались следить за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь" в Марианскую впадину, рассказали телеканалу "Звезда" представители центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" и Фонда перспективных исследований.
РИА Новости 11:13
Наука
Самую первую форму жизни на Земле создали в лаборатории
Ученые смогли создать в лабораторных условиях первичную форму жизни - пузырьки-везикулы в "первичном бульоне".
Evo-rus.com 08:06
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах
РИА Новости 07:59
Шоу-бизнес
Младшая дочь Маши Распутиной выложила фотографию во весь рост
Совсем недавно Мария Захарова опубликовала в сети новое фото «во весь рост».
Татарстан Сегодня 03:52
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили
Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru 10:26
Фигурное катание
Плющенко стал тренером сборной России
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
Lenta.ru 13:42
Происшествия
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
Политика
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны
Власти Испании намерены с 21 июня открыть свои границы со странами Шенгенской зоны, кроме Португалии, с которой границы быдыт открыты с 1 июля.
Страна Советов on-line 08:57
Энергетика
Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
Политика
Украинские дипломаты раскрыли планы «наступательной дипломатии»
Украинские делегации, направленные в Берлин и Париж, являются элементами «наступательной дипломатии», с помощью которой украинская сторона пытается придать импульс переговорам в «нормандском формате», заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 14 июня, сообщает «Укринформ».
ИА Красная Весна 13:15
Политика
Полиция Армении начала задерживать сторонников оппозиции у здания СНБ
Полиция Армении в воскресенье, 14 июня, начала задерживать сторонников Гарика Царукяна, главы оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения», у здания Службы национальной безопасности (СНБ).
Известия 08:44
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Здоровье
Больных коронавирусом не осталось в трёх территориях Пермского края
По информации Роспотребнадзора, на 14 июня инфицированных COVIF-19 не осталось в Верещагино, Большесосновском районе и Березовском округе: все болевшие выздоровели.
АиФ Пермь 06:21
Общество
В ЕС планируют получить 400 млн доз вакцины от COVID-19
Рим, 13 июня 2020, 17:31 — REGNUM Министры здравоохранения четырех стран Европейского союза (ЕС) ― Италии, Франции, Германии и Нидерландов подписали договор с фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 10:31
Авто
Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
Политика
WP узнала, что Трамп может пойти на выборы с новым лозунгом
В 2016 году во время предвыборной кампании политик выступал с лозунгом Make America Great Again (Сделаем Америку великой снова. - примечание "Газеты.Ru").
Газета.Ru 11:20