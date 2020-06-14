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Политика Полиция Армении начала задерживать сторонников оппозиции у здания СНБ Полиция Армении в воскресенье, 14 июня, начала задерживать сторонников Гарика Царукяна, главы оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения», у здания Службы национальной безопасности (СНБ). 30

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