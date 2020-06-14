Общество

РИА НовостиРИА НовостиСоловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев усомнился в том, что актер Михаил Ефремов, записывая видеообращение к семье погибшего в аварии с его участием, не нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста.
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Соловьев дал резкую оценку извинениям Ефремова после смертельного ДТП

Газета.Ruвчера в 22:19

Соловьев усомнился, что Ефремов не нарушил домашний арест во время записи видеообращения

Невские Новостивчера в 23:15

Соловьёв резко прокомментировал извинения Ефремова после ДТП

News.ruвчера в 23:07

Соловьев резко раскритиковал Ефремова за покаянное видео

ФедералПрессвчера в 23:25

Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП

РИА Новостивчера в 21:59

Соловьев раскритиковал Ефремова из-за записи видеообращения

ФАНвчера в 22:47

Телеведущий Соловьев увидел нарушение в извинении Ефремова после ДТП

ИА Красная Веснавчера в 23:39
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Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

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Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

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Происшествия

Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до 19

По меньшей мере 19 человек погибли, 172 получили ранения в результате взрыва бензовоза в Китае, сообщили власти провинции Чжэцзян.
Коммерсантъ вчера в 22:58
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В США протестующие снесли бюст рабовладельца

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после аварии с его участием

RuNews24.ru 12 июня в 19:52
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Шоу-бизнес

Охлобыстин обратился к журналистам по поводу ДТП Ефремова

REGNUM вчера в 22:53
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Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова

В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений

С 1 июля в России вступят в силу поправки в технический регламент Таможенного союза.
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Honor выпустит игровой ноутбук и огромный смартфон

Что касается смартфона, то он будет выделяться на фоне других моделей огромным экраном.
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Все четыре пассажира судна пропали без вести. Сам катер нашли в 40 километрах от берега. В поисках задействован спасательный буксир.
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В России запатентовали луноход Toyota

В патенте транспортное средство называется автомобилем, но внешний дизайн новинки говорит о том, что перед нами лунный ровер, который Toyota и агентство JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) представили еще в марте прошлого года.
SpeedMe 12 июня в 08:35
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Общество

Экс-полковник ФСИН предрек Ефремову работу библиотекарем в колонии

Экс-полковник ФСИН сообщил, что большинство заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении, как правило, работают на территории исправительного учреждения.
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Влажность может стать еще одним источником возобновляемой энергии

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В Анапе полицейские застрелили подозреваемого в ограблении банка

Полиция застрелила при задержании мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на банк в поселке Сукко под Анапой.
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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что большинство регионов страны откроют свои двери для туристов с 15-20 июня, поэтому можно планировать длительный отдых, отталкиваясь от этих дат.
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из Калининграда, которых обвиняют в убийстве новорожденного.
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Военные ПНС готовятся к захвату ливийского города Сирт – Al Arabia

Триполи, 13 июня 2020, 20:24 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) готовятся к проведению масштабной операции для захвата города Сирт.
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Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
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В седьмом сезоне сериала "Сваты" появятся весь звездный состав актеров.
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Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
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В Канаде нефтепровод закрыли из-за разлива

РИА Новости вчера в 20:50
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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