Общество
РИА НовостиСоловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев усомнился в том, что актер Михаил Ефремов, записывая видеообращение к семье погибшего в аварии с его участием, не нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста.
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Соловьев усомнился, что Ефремов не нарушил домашний арест во время записи видеообращения
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