Самолет президента Польши потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров, летевших на траурные мероприятия в Катыни, и восемь членов экипажа.

с чего всё началось

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в беседе с порталом "Ura.ru" прокомментировал обвинения по катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, отметив, что Россия не имеет отношения к этому трагическому вопросу.

Соловьев резко ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского

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