Политика
РИА НовостиСоловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью. По его словам, подобный разговор стал бы такой же глупостью, как если бы нацистский пропагандист Юлиус Штрейхер попытался взять интервью у советского диктора Юрия Левитана.
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с чего всё началось
"Забудь о любых попытках связаться со мной с целью получения интервью", — сказал ведущий в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".РИА Новости05:33
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Соловьев назвал Гордона «мразью нацистской»: «Я презираю тебя и твоих хозяев»
Российский Диалогвчера в 15:17
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Общество
Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.
Газета.Ru 09:50
Футбол
Мутко считает, что «Зениту» нужна конкуренция в РПЛ для победы в Лиге чемпионов
Бывший президент РФС Виталий Мутко считает оценил шансы «Зенита» побороться за борьбу в Лиге чемпионов.
Нева Спорт 06:17
Общество
В Петербурге закрасили граффити с Бродским
Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26
Общество
Российские авиакомпании снизили цены на билеты
Российские авиакомпании резко снизили цены на билеты на рейсы, вылетающие из Москвы в другие города страны и обратно в июне, сообщают «Ведомости».
РБК 09:35
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru 09:51
Культура
В России снимут первые сериалы о киберспорте
Первые в России сериалы о киберспорте создадут в рамках конкурса автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» по формированию интернет-контента для молодежи.
Национальная служба новостей 09:44
Общество
Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»
Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
REGNUM вчера в 19:39
Здоровье
В Алтайском крае насчитали 69 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число заболеваний выросло до 1254 За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 69 человек, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
АМИТЕЛ 23 мая в 00:27
Наука
Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль
Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец вчера в 15:56
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Коммерсантъ вчера в 21:18
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях
Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
Политика
Глава дипломатии ЕС заявил о «наступлении азиатского века» в мире
Азия в 21-м веке будет играть все более значительную роль в международных делах, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Интерфакс 09:06
Происшествия
Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование
В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
Общество
У министра здравоохранения Красноярского края подтвердился коронавирус
У министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
ТВК 08:50
Армия и оружие
Корабли НАТО в Баренцевом море столкнулись с неразрешимой проблемой
Сообщается, что во время маневров вблизи российских границ боевые корабли стран альянса столкнулись с проблемой сильнейшего обледенения.
Военное дело вчера в 12:09
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM вчера в 00:18
Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Спорт
Переиздание Mafia 2 плохо работает и зависает на консолях
Ремейка первой Mafia ждать ещё до августа, но переиздание Mafia 2 уже успели опробовать обладатели ПК и консолей.
ВладТайм вчера в 13:00
Политика
Турция ждет российских туристов и готова организовать чартеры
Gazeta.SPb вчера в 05:53
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Общество
Испания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов
Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя, со своей стороны, заверила, что "самое трудное осталось позади", и в июле Испания начнет принимать иностранных туристов, отменив карантин и обеспечив санитарные условия для безопасного пребывания в стране.
Российская газета 09:27
Энергетика
Ценам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
Общество
Власти Челябинской области снимают часть ограничений
Жители обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.
Говорит Москва вчера в 05:50
Общество
С Киркорова взыскали почти 3 млн рублей за обустройство дома
Вместо 7,6 миллионов рублей, которые требовал истец, суд постановил взыскать с Киркорова чуть более двух миллионов рублей.
Московский Комсомолец 08:48