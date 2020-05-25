с чего всё началось

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью. По его словам, подобный разговор стал бы такой же глупостью, как если бы нацистский пропагандист Юлиус Штрейхер попытался взять интервью у советского диктора Юрия Левитана.

Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью

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