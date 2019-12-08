Политика

Газета.RuГазета.RuСоловьев указал Киеву на предупреждение Путина по Донбассу

Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - написал Соловьев. Как известно, встреча лидеров "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже.
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с чего всё началось
Вам же уже [президент России Владимир] Путин объяснил, что это может привести к «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом», – написал Соловьев в своем Telegram-канале
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