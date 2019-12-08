Политика
Газета.RuСоловьев указал Киеву на предупреждение Путина по Донбассу
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - написал Соловьев. Как известно, встреча лидеров "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже.
Читать в источнике
Оценить112
с чего всё началось
Вам же уже [президент России Владимир] Путин объяснил, что это может привести к «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.Взгляд.рувчера в 18:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:40, Ашберн
Происшествия
Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде
Наука
Названы три этапа старения человека
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Политика
В Совфеде оценили план организовать марш с Украины в Крым
Происшествия
В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице
В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.
Энергетика
Россия выиграет в войне Греты Тунберг с Китаем
Были и другие факторы (например, ограничения из-за землетрясений добычи в Нидерландах), но, в частности, резко нарастил спрос на СПГ Китай, замещающий уголь природным газом.
Политика
Путин: работы по прокладке «Северного потока-2» практически завершены
Футбол
«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов
Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
Кино
IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года
Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
В качестве покупателя петербуржец разыскивает сказочно богатого человека, который ищет подарок для делового партнера и не знает, куда деть миллиард рублей.
Политика
В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине
Администрация США при принятии решения о выделении военной помощи Украине будет учитывать, ведется ли в этой стране борьба с коррупцией.
Игры
В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2
На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.
Политика
Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным
Президент Украины Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата».
Единоборства
Бой Поветкина с Хантером завершился вничью
Футбол
ФК «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ
Встреча завершилась со счетом 1:1. У ЦСКА отличился Иван Обляков.
Космос
Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря
Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Общество
Гороскоп на 7 декабря. День принесет много беспокойства и эмоций
День принесет много беспокойства и эмоций, связанных с любимым человеком или детьми.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Общество
В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
Здоровье
Врач предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Российский врач Григорий Конев предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний и рассказал кому и из-за каких болезней ни в коем случае вообще нельзя есть этот фрукт.
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»
В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу среди команд Примеры «Барселона» одержала победу над «Мальоркой».
Общество
Ученые назвали 5 продуктов для долголетия и здоровья мозга
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Авто
Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет лучше
В случае с LADA речь идет об оптимальном соотношении стоимости и качества, отметил дизайнер.