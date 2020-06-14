Общество

REGNUMREGNUMСоловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

Москва, 14 июня 2020, 07:07 — REGNUM Российский телеведущий Владимир Соловьев выразил сомнения в правомерности действий актера Михаила Ефремова, опубликовавшего видео с извинениями за совершенное смертельное ДТП. Своими сомнениями он поделился в Telegram-канале SolovievLive.
Читать в источнике
Комментировать551

Подробнее о событии

Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

REGNUM01:00

Телеведущий Соловьев увидел нарушение в извинении Ефремова после ДТП

ИА Красная Веснавчера в 23:39

"Кто текст писал?" Соловьёв резко ответил на записанные извинения Ефремова

Life.ru00:46

Соловьёв резко прокомментировал извинения Ефремова после ДТП

News.ruвчера в 23:07

Соловьев дал резкую оценку извинениям Ефремова после смертельного ДТП

Газета.Ruвчера в 22:19

Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП

РИА Новостивчера в 21:59

Соловьев заподозрил Ефремова в нарушении условий домашнего ареста

Взгляд.ру00:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Общество

Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
750
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
2,9K
Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
335
Здоровье

Диетологи назвали полезные при похудении сладости

Известия 00:25
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
2,9K
Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
1,5K
Происшествия

Адвокат оценил влияние видеообращения Ефремова на ход дела о ДТП

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал видеообращение актера Михаила Ефремова с извинениями за ДТП и рассказал, как ролик может повлиять на ход уголовного дело.
Известия вчера в 19:44
1
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
1,2K
Здоровье

На строящемся Амурском ГПЗ коронавирус нашли у 136 сотрудников

Ситуация по АГПЗ и Свободному находится на контроле.
Телепорт вчера в 06:12
7
Политика

МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК 12 июня в 10:52
2,1K
Общество

Кадыров анонсировал смягчение карантинных мер в Чечне

В ближайшее время Чечня смягчит карантинные меры, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции в стране.
ТК Звезда вчера в 20:37
Общество

Минздрав: жара не снижает активность коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12 июня в 12:25
1,5K
Авто

Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня вчера в 03:17
18
Политика

Washington Examiner (США): мэр Сиэтла Дженни Дуркан живет в Ла-Ла Ленде (Washington Examiner)

Протестующие уже захватили часть Сиэтла и провозгласили его «автономной зоной», но складывается впечатление, что мэра города это не волнует.
ИноСМИ вчера в 09:40
Футбол

Экс-форвард «Ливерпуля» и сборной Франции высказался о Головине

Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Франции Флоран Синама-Понголь высказался о полузащитнике "Монако" и сборной Франции Александре Головине.
Газета.Ru 00:50
Происшествия

Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести

Lenta.ru вчера в 20:29
16
Происшествия

В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца

Известия вчера в 18:55
59
Общество

Компанию Баффета заподозрили в поддержке протестов из-за кирпичей

Американского производителя строительных материалов Acme Brick заподозрили в поддержке протестующих в США, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 21:42
3
Общество

Мэр Сургута сообщил, что заразился коронавирусом

Мэр города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Вадим Шувалов сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 01:14
3
Политика

Минск заявил о признательных показаниях по делу «дочки» Газпрома

Все 15 задержанных по делу «дочки» Газпрома – «Белгазпромбанка» – дают признательные показания, в том числе в отношении бывшего председателя компании Виктора Бабарико, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
Взгляд.ру 01:27
Здоровье

Глава Коми срочно вылетает в Воркуту из-за ухудшения эпидситуации

Срочный визит в Воркуту, где зафиксирована крупная вспышка коронавирусной инфекции, совершит врио главы Республики Коми Владимир Уйба, 13 июня передает агентство «Комиинформ».
ИА Красная Весна вчера в 16:56
4
Общество

Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
1,4K
Происшествия

В Южно-Сахалинске умер первый пациент, болевший коронавирусом

Как стало известно ИА Sakh.com, вчера в Южно-Сахалинске умер 80-летний пациент регионального сосудистого центра.
Сахалин.Инфо вчера в 20:23
2
Политика

Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости вчера в 15:12
1,5K
Хоккей

СКА обменял права на Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург»

Петербургский СКА приобрел права на нападающих Владислава Каменева и Якова Тренина.
Телеканал Санкт-Петербург 11 июня в 13:39
1
Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
80
Политика

Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 13 июня, рассказала об эмоциях российских дипломатов на накаленных по риторике переговорах.
Известия вчера в 16:29
8
Общество

В европейскую часть России придёт вторая волна тепла

Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета.
RT на русском вчера в 22:30
24
Политика

Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru вчера в 16:23
1,2K
Недвижимость

Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки

Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ.
Российская газета 11 июня в 07:03
20
Как работают Яндекс.Новости?
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
Главное