Москва, 14 июня 2020, 07:07 — REGNUM Российский телеведущий Владимир Соловьев выразил сомнения в правомерности действий актера Михаила Ефремова, опубликовавшего видео с извинениями за совершенное смертельное ДТП. Своими сомнениями он поделился в Telegram-канале SolovievLive.

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