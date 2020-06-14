Общество
REGNUMСоловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения
Москва, 14 июня 2020, 07:07 — REGNUM Российский телеведущий Владимир Соловьев выразил сомнения в правомерности действий актера Михаила Ефремова, опубликовавшего видео с извинениями за совершенное смертельное ДТП. Своими сомнениями он поделился в Telegram-канале SolovievLive.
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Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
Происшествия
Адвокат оценил влияние видеообращения Ефремова на ход дела о ДТП
Адвокат Сергей Жорин прокомментировал видеообращение актера Михаила Ефремова с извинениями за ДТП и рассказал, как ролик может повлиять на ход уголовного дело.
Известия вчера в 19:44
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Здоровье
На строящемся Амурском ГПЗ коронавирус нашли у 136 сотрудников
Ситуация по АГПЗ и Свободному находится на контроле.
Телепорт вчера в 06:12
Политика
МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой
МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК 12 июня в 10:52
Общество
Кадыров анонсировал смягчение карантинных мер в Чечне
В ближайшее время Чечня смягчит карантинные меры, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции в стране.
ТК Звезда вчера в 20:37
Общество
Минздрав: жара не снижает активность коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12 июня в 12:25
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня вчера в 03:17
Политика
Washington Examiner (США): мэр Сиэтла Дженни Дуркан живет в Ла-Ла Ленде (Washington Examiner)
Протестующие уже захватили часть Сиэтла и провозгласили его «автономной зоной», но складывается впечатление, что мэра города это не волнует.
ИноСМИ вчера в 09:40
Футбол
Экс-форвард «Ливерпуля» и сборной Франции высказался о Головине
Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Франции Флоран Синама-Понголь высказался о полузащитнике "Монако" и сборной Франции Александре Головине.
Газета.Ru 00:50
Происшествия
Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести
Lenta.ru вчера в 20:29
Происшествия
В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца
Известия вчера в 18:55
Общество
Компанию Баффета заподозрили в поддержке протестов из-за кирпичей
Американского производителя строительных материалов Acme Brick заподозрили в поддержке протестующих в США, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 21:42
Общество
Мэр Сургута сообщил, что заразился коронавирусом
Мэр города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Вадим Шувалов сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 01:14
Политика
Минск заявил о признательных показаниях по делу «дочки» Газпрома
Все 15 задержанных по делу «дочки» Газпрома – «Белгазпромбанка» – дают признательные показания, в том числе в отношении бывшего председателя компании Виктора Бабарико, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
Взгляд.ру 01:27
Здоровье
Глава Коми срочно вылетает в Воркуту из-за ухудшения эпидситуации
Срочный визит в Воркуту, где зафиксирована крупная вспышка коронавирусной инфекции, совершит врио главы Республики Коми Владимир Уйба, 13 июня передает агентство «Комиинформ».
ИА Красная Весна вчера в 16:56
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
Происшествия
В Южно-Сахалинске умер первый пациент, болевший коронавирусом
Как стало известно ИА Sakh.com, вчера в Южно-Сахалинске умер 80-летний пациент регионального сосудистого центра.
Сахалин.Инфо вчера в 20:23
Политика
Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась
"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости вчера в 15:12
Хоккей
СКА обменял права на Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург»
Петербургский СКА приобрел права на нападающих Владислава Каменева и Якова Тренина.
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Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
Политика
Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 13 июня, рассказала об эмоциях российских дипломатов на накаленных по риторике переговорах.
Известия вчера в 16:29
Общество
В европейскую часть России придёт вторая волна тепла
Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета.
RT на русском вчера в 22:30
Политика
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru вчера в 16:23
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Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки
Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ.
Российская газета 11 июня в 07:03