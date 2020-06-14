Общество

ИзвестияИзвестияСоловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

Российский телеведущий Владимир Соловьев в воскресенье, 14 июня, усомнился в праве актера Михаила Ефремова в условиях домашнего ареста записывать видеообращение к семье погибшего в ДТП с его участием. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

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Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

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В аэропорту Пулково столкнулись два самолета

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково столкнулись два самолета, сообщает ТАСС.
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Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
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В столице Китая введено военное положение из-за вспышки коронавируса

В Пекине обнаружено не менее 49 новых случае заражения коронавирусом. Очагом инфицирования вновь стал продуктовый рынок.
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Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

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Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
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«В День России, 12 июня, на предприятии „Севмаш“ в Северодвинске состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта (РПКСН) „Борей-А“ (955А) „Князь Владимир“», — сообщили в военном ведомстве.
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Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
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Происшествия

Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова

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Минздрав призвал россиян быть готовыми поменять планы на отдых

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Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
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Происшествия

В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца

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Чем рискуют «суперпользователи» смартфонов

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Зампред правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв 24 июня в эфире программы ГТРК «Чита» сказал, что коронавирусом в Забайкалье заболели 136 врачей.
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