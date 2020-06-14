Общество

ИзвестияИзвестияСоловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

Российский телеведущий Владимир Соловьев в воскресенье, 14 июня, усомнился в праве актера Михаила Ефремова в условиях домашнего ареста записывать видеообращение к семье погибшего в ДТП с его участием. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

Известия02:52

Соловьев усомнился, что Ефремов не нарушил закон, записывая обращение

РИА Новостивчера в 21:59

Соловьев резко отреагировал на видеообращение Ефремова

Телеканал 360°01:37

Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

REGNUM01:00

Соловьёв резко прокомментировал извинения Ефремова после ДТП

News.ruвчера в 23:07

Соловьев дал резкую оценку извинениям Ефремова после смертельного ДТП

Газета.Ruвчера в 22:19

Соловьев атаковал Ефремова из-за видео с извинениями

Московский Комсомолец02:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 03:06, Ашберн
Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
1,4K
Общество

Журналист Михаил Леонтьев вступился за Ефремова

АБН 02:20
432
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области

Три человека погибли, еще семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Нижегородской области.
РБК вчера в 15:53
21
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
3K
Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
580
Политика

Сеул призвал Пхеньян соблюдать межкорейские договоренности

Министерство объединения Республики Корея призвало власти КНДР соблюдать ранее достигнутые межкорейские соглашения.
Известия 01:11
3
Общество

Глава Сургута госпитализирован с коронавирусом

Глава города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Вадим Шувалов госпитализирован с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:05
42
Политика

Представитель Лукашенко сообщила о признаниях в деле «дочки» Газпрома

Эйсмонт сообщила, что дела в отношении бывших и нынешних сотрудников банка были возбуждены «по серьезным статьям» – в частности, о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере и неуплате налогов в особо крупном размере.
Профиль 02:28
Общество

Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета 12 июня в 09:33
131
Политика

Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 13 июня, рассказала об эмоциях российских дипломатов на накаленных по риторике переговорах.
Известия вчера в 16:29
10
Общество

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане

РИА Новости 02:59
526
Армия и оружие

На площади Белогорска прошла первая тренировка парада Победы

В Белогорске прошла первая тренировка парада Победы в составе войск гарнизона Восточного военного округа на центральной площади города.
Телепорт 01:28
2
Происшествия

В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца

Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 01:43
118
Происшествия

Человек, представившийся бойцом UFC, ранил восемь человек

Отмечается, что злоумышленник представился бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Газета.Ru вчера в 16:41
1
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

С 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости вчера в 14:15
1,3K
Происшествия

Семья погибшего в ДТП Захарова не приняла извинения актера Ефремова

Известия вчера в 06:32
4,7K
Кино

Индиана Джонс назван величайшим героем кино

Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник 11 июня в 19:55
103
Религия

Патриарх Кирилл начал освящение главного храма Вооруженных сил России

В парке «Патриот» в Подмосковье проходит освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России.
Коммерсантъ 02:59
70
Единоборства

Агапова удушающим приёмом победила Сайферс на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 14 июня 2020, 09:17 — REGNUM Казахстанская спортсменка Мария Агапова одержала победу над американкой Ханной Сайферс на турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10, который прошёл в ночь с 13 на 14 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:17
Общество

Тридцатиградусная жара вернется в европейскую часть России

НТВ вчера в 03:17
238
Кино

В Marvel объявили о перезапуске Железного человека

Компания Marvel собирается перевыпустить серию о Железном человеке.
РЕН ТВ вчера в 12:09
9
Общество

От коронавируса в Москве вылечились еще 2133 пациента

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2133 пациента.
Известия 02:02
405
Происшествия

Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести

Все четыре пассажира судна пропали без вести. Сам катер нашли в 40 километрах от берега. В поисках задействован спасательный буксир.
Lenta.ru вчера в 20:29
19
Общество

18 человек заразились коронавирусом за сутки в Карелии

За минувшие сутки в Карелии выявили 18 случаев COVID-19, сообщается в группе оперштаба по коронавирусу.
ИА Республика 02:19
4
Происшествия

В Чечне нашли тело одного из двух детей, пропавших на реке Терек

Спасатели нашли унесенное рекой тело одного из двух мальчиков, пропавших несколько дней назад у реки Терек в Наурском районе Чечни, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
РИА Новости 02:32
Происшествия

В Воронеже иномарка сбила на переходе семью с ребенком

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
39
Армия и оружие

ПВО Египта с угрозами вынудили развернуться российский военный самолет

Военные Египта предупредили борт, что готовы применить средства ПВО в случае, если самолет решится пересечь воздушное пространство страны.
Вечерний курьер вчера в 05:03
23
Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

Известия вчера в 15:17
123
Общество

Размер пособия по безработице в России увеличен указом президента

Пособие безработным в течение трех первых месяцев начисляют в объеме 75% от их средней зарплаты, еще три месяца они получают по 60% К примеру, если гражданин зарабатывал в среднем 15 тысяч, то после увольнения и постановке на учет допустимо претендовать на сумму 11250.
Интересная Россия 12 июня в 01:30
2K
Футбол

Жена игрока «Зенита» Смольникова призналась, что ей надоел футбол

Супруга защитника петербургского «Зенита» Игоря Смольникова Екатерина рассказала о своём отношении к футболу.
RT на русском вчера в 13:52
Как работают Яндекс.Новости?
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
Главное