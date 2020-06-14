Общество
ИзвестияСоловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения
Российский телеведущий Владимир Соловьев в воскресенье, 14 июня, усомнился в праве актера Михаила Ефремова в условиях домашнего ареста записывать видеообращение к семье погибшего в ДТП с его участием. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области
Три человека погибли, еще семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Нижегородской области.
РБК вчера в 15:53
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Политика
Сеул призвал Пхеньян соблюдать межкорейские договоренности
Министерство объединения Республики Корея призвало власти КНДР соблюдать ранее достигнутые межкорейские соглашения.
Известия 01:11
Общество
Глава Сургута госпитализирован с коронавирусом
Глава города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Вадим Шувалов госпитализирован с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:05
Политика
Представитель Лукашенко сообщила о признаниях в деле «дочки» Газпрома
Эйсмонт сообщила, что дела в отношении бывших и нынешних сотрудников банка были возбуждены «по серьезным статьям» – в частности, о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере и неуплате налогов в особо крупном размере.
Профиль 02:28
Общество
Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета 12 июня в 09:33
Политика
Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 13 июня, рассказала об эмоциях российских дипломатов на накаленных по риторике переговорах.
Известия вчера в 16:29
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане
РИА Новости 02:59
Армия и оружие
На площади Белогорска прошла первая тренировка парада Победы
В Белогорске прошла первая тренировка парада Победы в составе войск гарнизона Восточного военного округа на центральной площади города.
Телепорт 01:28
Происшествия
В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца
Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 01:43
Происшествия
Человек, представившийся бойцом UFC, ранил восемь человек
Отмечается, что злоумышленник представился бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Газета.Ru вчера в 16:41
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
С 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости вчера в 14:15
Происшествия
Семья погибшего в ДТП Захарова не приняла извинения актера Ефремова
Известия вчера в 06:32
Кино
Индиана Джонс назван величайшим героем кино
Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник 11 июня в 19:55
Религия
Патриарх Кирилл начал освящение главного храма Вооруженных сил России
В парке «Патриот» в Подмосковье проходит освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России.
Коммерсантъ 02:59
Единоборства
Агапова удушающим приёмом победила Сайферс на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 14 июня 2020, 09:17 — REGNUM Казахстанская спортсменка Мария Агапова одержала победу над американкой Ханной Сайферс на турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10, который прошёл в ночь с 13 на 14 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:17
Общество
Тридцатиградусная жара вернется в европейскую часть России
НТВ вчера в 03:17
Кино
В Marvel объявили о перезапуске Железного человека
Компания Marvel собирается перевыпустить серию о Железном человеке.
РЕН ТВ вчера в 12:09
Общество
От коронавируса в Москве вылечились еще 2133 пациента
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2133 пациента.
Известия 02:02
Происшествия
Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести
Все четыре пассажира судна пропали без вести. Сам катер нашли в 40 километрах от берега. В поисках задействован спасательный буксир.
Lenta.ru вчера в 20:29
Общество
18 человек заразились коронавирусом за сутки в Карелии
За минувшие сутки в Карелии выявили 18 случаев COVID-19, сообщается в группе оперштаба по коронавирусу.
ИА Республика 02:19
Происшествия
В Чечне нашли тело одного из двух детей, пропавших на реке Терек
Спасатели нашли унесенное рекой тело одного из двух мальчиков, пропавших несколько дней назад у реки Терек в Наурском районе Чечни, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
РИА Новости 02:32
Происшествия
В Воронеже иномарка сбила на переходе семью с ребенком
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
Армия и оружие
ПВО Египта с угрозами вынудили развернуться российский военный самолет
Военные Египта предупредили борт, что готовы применить средства ПВО в случае, если самолет решится пересечь воздушное пространство страны.
Вечерний курьер вчера в 05:03
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
Известия вчера в 15:17
Общество
Размер пособия по безработице в России увеличен указом президента
Пособие безработным в течение трех первых месяцев начисляют в объеме 75% от их средней зарплаты, еще три месяца они получают по 60% К примеру, если гражданин зарабатывал в среднем 15 тысяч, то после увольнения и постановке на учет допустимо претендовать на сумму 11250.
Интересная Россия 12 июня в 01:30
Футбол
Жена игрока «Зенита» Смольникова призналась, что ей надоел футбол
Супруга защитника петербургского «Зенита» Игоря Смольникова Екатерина рассказала о своём отношении к футболу.
RT на русском вчера в 13:52