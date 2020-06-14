Российский телеведущий Владимир Соловьев в воскресенье, 14 июня, усомнился в праве актера Михаила Ефремова в условиях домашнего ареста записывать видеообращение к семье погибшего в ДТП с его участием. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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