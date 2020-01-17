Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Политика Премьер Украины подал в отставку Премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Политика «Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.

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