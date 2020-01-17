Политика

Российская газетаРоссийская газетаСоловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
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Григорий Амнуэль
Режиссёр
Советский и российский режиссёр, журналист, сценарист, общественный деятель и политик, организатор поездок делегаций российских парламентариев в страны НАТО. Бывший ответственный секретарь депутатской группы Государственной думы по связям с парламентами стран Бенилюкса.
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