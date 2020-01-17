Политика
Российская газетаСоловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Читать в источнике
Оценить1065
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 07:26, Ашберн
Политика
Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Политика
Зеленский дал две недели на поиск сливших в сеть разговор Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов найти причастных к записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука на встрече с другими министрами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Происшествия
SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово
"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Политика
Главу комитета Рады по внешней политике уволили после секс-скандала
Верховная рада Украины отправила в отставку Богдана Яременко с поста главы парламентского комитета по вопросам внешней политики после секс-скандала.
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные.
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы
Футбол
Булыкин назначен офицером РФС по борьбе с договорными матчами
Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин назначен офицером Российского футбольного союза (РФС) по профилактике и борьбе с договорными матчами, сообщается в микроблоге РФС в Twitter.
Политика
В «Единой России» заявили о претензиях к работе четырех министерств
У партии «Единая Россия» есть претензии к работе Минздрава, Минкульта, Минтруда, а также Министерства просвещения.
Политика
Путин примет участие в конференции по Ливии
Президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции по Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине.
Происшествия
Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко находится в коме
Сегодня стало известно о том, что бывший мэр Калининграда, экс-депутат Государственной Думы 58-летний Юрий Савенко уже вторую неделю находится в коме.
Общество
В Москве повторен температурный рекорд 95-летней давности
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Музыка
Эминем выпустил новый альбом и клип
Общество
Решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято в феврале
Окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято уже в следующем месяце.
Происшествия
В Ереване нашли тело экс-главы СНБ Армении
Следователи обнаружили тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением, сообщила пресс-секретарь Следственного комитета республики Наира Арутюнян.
Политика
Медведев пожелал Мишустину максимальных успехов на посту
«Хочу пожелать, пользуясь этой возможностью, новому правительству и, конечно, председателю правительства максимальных успехов в достижении поставленных целей», — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам встречи с Мишустиным и членами правительства.
Космос
В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы
По мнению ученых в центре всех галактик обитает одна или несколько сверхмассивных черных дыр.
Армия и оружие
Сирийская армия нанесла мощные удары по боевикам в провинции Алеппо
После массированной обработки позиций террористов у шоссе М-5 Алеппо-Идлиб сирийские военные нанесли мощные удары по террористам группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Алеппо.
Экономика
Владелец «Мечела» решил продать Эльгу
Почему "Мечел" отказался от выкупа Эльги В понедельник, 20 января, наступает дедлайн, когда "Мечел" мог воспользоваться преимущественным правом на выкуп 49% Эльгинского проекта у Газпромбанка.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал торс в татуировках
Татуировки молодого человека сделали его популярным. За блогом сына Елены Яковлевой следит всё больше людей.
Экономика
Темпы роста ВВП Китая в 2019 году замедлились до 6,1%
Темпы роста ВВП Китая в 2019 году составили 6,1% против 6,6% в 2018 году, что в целом соответствует официальному прогнозу, свидетельствуют данные государственного статистического управления КНР.
Политика
Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Политика
Лавров назвал ситуацию вокруг Sputnik Эстония пятном на репутации ЕС
Бездействие в ситуации со Sputnik Эстония оставляет очередное пятно на репутации Евросоюза, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции.
Авто
Раскрыта дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
Объявлена дата проведения официального показа новой модели внедорожника Toyota Land Cruiser 300.
Общество
Брянская делегация участвует в выставке «Зелёная неделя» в Германии
Напомним, что на выставке традиционно покажут мировые достижения в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства и садоводства.
Спорт
ПКР уведомил CAS о намерении вступить в спор между WADA и РУСАДА
Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.
Общество
Открывшийся в Шереметьево терминал С принял первый рейс
Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс.