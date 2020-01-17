Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

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