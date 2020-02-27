Политика
Lenta.ruСоловьев выгнал бывшего украинского депутата из студии после спора об УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» после спора об Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России).
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«Отдайте мразь на расстрел!»: Соловьев с охраной выкинул украинца-русофоба из студии
Комсомольская правдавчера в 16:46
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Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
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Роспотребнадзор назвал возможные пути заражения коронавирусом
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Происшествия
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Общество
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Российские пивовары попросили не менять требования по содержанию солода в пиве и не разрешать его замену зерном и зернопродуктами.
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Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
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Жертвами стрельбы в офисе пивной компании в США стали пять человек
В результате стрельбы в офисе пивной компании Molson Coors в Милуоки, штат Висконсин, США произошла стрельба.
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В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
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Политика
Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
«Крымский» аргумент адвокаты бывших акционеров ЮКОСа предложили суду в 2017 году: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.
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Какие изменения ждут россиян после 1 марта
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В Пентагоне признали, что превосходство над Россией «подорвано»
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В Минусинске Красноярского края подростки избили 11-летнего мальчика, а врачи недооценили тяжесть его травмы.
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В Башкирии предложили вернуть прежний пенсионный возраст.
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Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма
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