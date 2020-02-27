Политика
Газета.RuСоловьев выгнал из студии бывшего депутата Верховной рады из-за слов об УПА*
Телеведущий Владимир Соловьев прогнал из студии бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко. В Instagram журналист выложил видео инцидента, который произошел в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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с чего всё началось
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Видео опубликовал сам телеведущий на своей странице в Instagram.РБКвчера в 19:42
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«Отдайте мразь на расстрел!»: Соловьев с охраной выкинул украинца-русофоба из студии
Комсомольская правдавчера в 16:46
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