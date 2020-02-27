с чего всё началось

Телеведущий Владимир Соловьев прогнал из студии бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко. В Instagram журналист выложил видео инцидента, который произошел в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Соловьев выгнал из студии бывшего депутата Верховной рады из-за слов об УПА*

Происшествия В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.

Общество Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.

Общество В России пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции РФ пересмотрит проект нового Кодекса об административных правонарушениях в части резкого увеличения штрафов за нарушения правил дорожного движения, поскольку это не соответствует запросам общества.

Политика Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.

Общество В Эстонии подтвержден первый случай заражения коронавирусом В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19, заявил министр социальных дел страны Танель Кийк 27 февраля в интервью телеканалу ETV.

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Армия и оружие Россия впервые испытала гиперзвуковой «Циркон» с корабля В январе с фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350 была впервые запущена перспективная гиперзвуковая ракета «Циркон», сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

Политика Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа «Крымский» аргумент адвокаты бывших акционеров ЮКОСа предложили суду в 2017 году: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.

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Происшествия Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.

Общество Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов В России разрешат незарегистрированные лекарства С 1 марта в нашу страну можно будет ввозить незарегистрированные в России лекарственные препараты.